MLB／長年被拒於季後賽門外 天使神鱒：我聽到膩了

儘管天使有著「現代神獸」楚奧特（Mike Trout）坐鎮，卻仍常被拒於季後賽大門外，目前更是處於連6季未能闖進十月熱戰，對於連年被問到有關季後賽的問題，楚奧特坦言確實感受到壓力。

正值生涯顛峰的楚奧特目前已拿下三座美聯MVP，卻正為著職業生涯第一場季後賽勝利而努力，今(23)日楚奧特接受訪問時說道：「能否進入季後賽肯定讓我感到有壓力，我每年都會聽到這件事，無論如何，改變這種情況的唯一解就是闖入季後賽。」

身處洛杉磯的天使已經連續6個賽季未能闖進季後賽，目前與老虎並列大聯盟第3長的季後賽乾旱期，僅次於水手(19)及費城人(9)，雖然去年賽季大聯盟擴大了季後賽席次，但天使仍以26勝34負結束賽季，再度無緣季後賽。

儘管天使近年戰績不慎理想，楚奧特仍表示對球隊仍然抱持希望，「我們正在努力進入季後賽，如果不是這樣的心態，你就不應該在場上，我們只有一個目標，那就是順利進入季後賽，並贏得世界大賽，顯然今年有很多新面孔，但每個人的態度都是一致的。」

「我已經聽膩了，『嘿，楚奧特！』，加入這個傢伙會對你有進季後賽有幫助嗎？你知道，我會越來越老，我得擔心自己，努力做出對我以及球隊最好的事。」