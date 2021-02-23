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MLB／史上第三肥約3.4億美元 塔提斯今年先領100萬

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
教士隊和22歲游擊隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）簽下14年長約，合約細節曝光！ 路透社
教士隊和22歲游擊隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）簽下14年長約，合約細節曝光！ 路透社

教士隊和22歲游擊隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）簽下14年長約，總值3億4000萬美元（約台幣95億元）躍居史上第三高，合約細節今天曝光，這位超級新星本季年薪100萬美元，從2025年起，每年都破2000萬美元。

塔提斯這份驚人合約只落後天使隊楚奧特（Mike Trout）的12年4億2650萬美元，道奇隊貝茲（Mookie Betts）的12年3億6500萬美元，但14年約寫下史上最長紀錄，平均年薪2428萬5714美元不但是歷年游擊手、也是年資只有兩年球員的最高數字。

教士高層提前用長約綁住塔提斯，一直到2034年球季結束，到時他已35歲，待在教士16個球季，將追平霍夫曼（Trevor Hoffman），並列隊史第二久，只落後葛恩（Tony Gwynn）的20年紀錄。

塔提斯這份合約前4年，到2024年為止將賺進2400萬美元（100萬、500萬、700萬、1100萬），2025、26年2000萬，27、28年2500萬，29到34年都是3600萬，另有1000萬簽約紅利獎金。

塔提斯 教士 貝茲

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