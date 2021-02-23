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MLB／差點因太座留言「被退休」 普荷斯：尚未做出決定

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
普侯斯老婆在IG上提到「最後一季」字眼，引起討論是否為退休宣言，普荷斯稍後澄清尚未做出最後決定。 美聯社
普侯斯老婆在IG上提到「最後一季」字眼，引起討論是否為退休宣言，普荷斯稍後澄清尚未做出最後決定。 美聯社

「生化人」普荷斯（Albert Pujols）的大聯盟生涯邁入第21年，他的太太今天在Instagram貼文，提到「最後一季」字眼，引起討論是否為退休宣言，普荷斯稍後澄清尚未做出最後決定。

普荷斯已征戰大聯盟場上20載，分別效力紅雀隊11年、天使隊9年，生涯累積662轟，今年將是他與天使合約的最後1年，已41歲的他，能否再獲下一紙合約有待本季成績檢驗，今天卻因太太的黛德麗．普荷斯（Deidre Pujols）貼文先引起騷動。

她寫道，「今天是一段體壇最卓越生涯最後一季的第一天，我說的是我的先生，他從兒時就在棒壇吃飯、睡覺和呼吸，我有榮幸與他一起走過23年，當他完成這趟旅程時，我將全心為他祝福。」

黛德麗的發言瞬間發酵，關於普荷斯今年打完將退休的報導四起，但媒體隨後向他求證，得到他本人回覆，尚未做出退休決定。

黛德麗也緊急補充說明，並以全文大寫強調，「這並非普荷斯的退休聲明，我只是想向我先生邁入2021年球季獻上祝福。」

普荷斯 天使 大聯盟

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