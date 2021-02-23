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MLB／「靠北」球員英文與合約 水手CEO失言丟掉飯碗
水手隊CEO梅瑟（Kevin Mather）因失言確定丟掉飯碗，球團主席兼股東之一史丹頓（John Stanton）證實，梅瑟已請辭下台，「就和你們一樣，當我得知他的言論時，我感到極度失望。」
梅瑟因一段46分鐘的訪談影片引起爭議，他的話題牽涉許多球員，包括抱怨來自多明尼加的新秀羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、來自日本的岩隈久志英文不好。
關於岩隈久志的抱怨中，梅瑟表示，「我一定要說，我已經厭倦了付錢給他的翻譯，當他是球員時，我們已經付錢給他了，卻還要每年多付7萬5000美元讓他有個翻譯，當我們跟他提到這件事時，他的英文卻馬上變好了。」也「酸」了羅德里奎茲，說話聲音很大，但英文不怎樣。
除了「靠北」球員英文外，梅瑟也暴露球隊簽約秘辛，像是評席格（Kyle Seager）的合約「溢價」，曾提6年合約給農場「大物」克蘭尼奇（Jarred Kelenic），但遭他拒絕，因為他自認在6年後有機會成為超級球星。
梅瑟的發言曝光後引起爭議，連球員工會都發出聲明抗議，大聯盟同樣發表聲明，譴責梅瑟的言論對球員失禮、欠缺尊重，「我們很驕傲有來自各國的球員，帶著勇氣、決心來到大聯盟打球、讓棒球更好，也因他們的貢獻讓我們的比賽更加國際化，他的言論不代表我們的比賽價值，且不容於棒球運動。」
水手也在今天火速與他「切割」，宣布梅瑟請辭下台，史丹頓表示，不會為梅瑟的言論找藉口，「他的言論不適當，且不代表水手球團對於球員、職員、球迷的看法。」
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