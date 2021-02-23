快訊

讓我養你吧？南韓同婚家庭「健保上的陌生人」風暴

台鐵重大意外！電力維修車撞3道班人員 1重傷2昏迷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「靠北」球員英文與合約 水手CEO失言丟掉飯碗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
水手隊CEO梅瑟（Kevin Mather）因失言確定丟掉飯碗。 美聯社
水手隊CEO梅瑟（Kevin Mather）因失言確定丟掉飯碗。 美聯社

水手隊CEO梅瑟（Kevin Mather）因失言確定丟掉飯碗，球團主席兼股東之一史丹頓（John Stanton）證實，梅瑟已請辭下台，「就和你們一樣，當我得知他的言論時，我感到極度失望。」

梅瑟因一段46分鐘的訪談影片引起爭議，他的話題牽涉許多球員，包括抱怨來自多明尼加的新秀羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、來自日本的岩隈久志英文不好。

關於岩隈久志的抱怨中，梅瑟表示，「我一定要說，我已經厭倦了付錢給他的翻譯，當他是球員時，我們已經付錢給他了，卻還要每年多付7萬5000美元讓他有個翻譯，當我們跟他提到這件事時，他的英文卻馬上變好了。」也「酸」了羅德里奎茲，說話聲音很大，但英文不怎樣。

除了「靠北」球員英文外，梅瑟也暴露球隊簽約秘辛，像是評席格（Kyle Seager）的合約「溢價」，曾提6年合約給農場「大物」克蘭尼奇（Jarred Kelenic），但遭他拒絕，因為他自認在6年後有機會成為超級球星。

梅瑟的發言曝光後引起爭議，連球員工會都發出聲明抗議，大聯盟同樣發表聲明，譴責梅瑟的言論對球員失禮、欠缺尊重，「我們很驕傲有來自各國的球員，帶著勇氣、決心來到大聯盟打球、讓棒球更好，也因他們的貢獻讓我們的比賽更加國際化，他的言論不代表我們的比賽價值，且不容於棒球運動。」

水手也在今天火速與他「切割」，宣布梅瑟請辭下台，史丹頓表示，不會為梅瑟的言論找藉口，「他的言論不適當，且不代表水手球團對於球員、職員、球迷的看法。」

水手 大聯盟 史丹頓

延伸閱讀

MLB／本季3年約滿 克蕭想留道奇

MLB／為二刀流做準備 大谷翔平練出傲人肌肉

MLB／最想對決的現役投手 全壘打王邦茲點名這兩強

MLB／睽違2季返賽場 白襪火球右投：我比想像中更需要棒球

相關新聞

MLB／差點因太座留言「被退休」 普荷斯：尚未做出決定

「生化人」普荷斯（Albert Pujols）的大聯盟生涯邁入第21年，他的太太今天在Instagram貼文，提到「最後...

MLB／「靠北」球員英文與合約 水手CEO失言丟掉飯碗

水手隊CEO梅瑟（Kevin Mather）因失言確定丟掉飯碗，球團主席兼股東之一史丹頓（John Stanton）證實...

MLB／本季3年約滿 克蕭不言退想續留道奇

道奇隊備戰2021新球季，4月2日開幕戰將在客場對決洛磯隊，踏出衛冕世界大賽的第一步；道奇王牌投手克蕭，邁入3年9300...

MLB／史上第三肥約3.4億美元 塔提斯今年先領100萬

教士隊和22歲游擊隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）簽下14年長約，總值3億4000萬美元（約台幣95億元...

MLB／為二刀流做準備 大谷翔平練出傲人肌肉

洛杉磯天使隊今（22日）日在官方instagram上發布了春訓的一系列貼文，其中包含日籍旅美好手大谷翔平室外打擊練習的照片，令人吃驚的是，大谷上半身相較過去精實了許多，讓球迷紛紛讚歎。

MLB／最想對決的現役投手 全壘打王邦茲點名這兩強

大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）退休13年，今天被問到最想對決的現役投手，他給了兩個答案，而且都是左投，分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。