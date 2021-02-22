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MLB／為二刀流做準備 大谷翔平練出傲人肌肉
洛杉磯天使隊今（22日）日在官方instagram上發布了春訓的一系列貼文，其中包含日籍旅美好手大谷翔平室外打擊練習的照片，令人吃驚的是，大谷上半身相較過去精實了許多，讓球迷紛紛讚歎。
在天使隊發布的影片當中，聽得到在美國亞利桑那清脆的球棒敲擊聲，上個賽季大谷翔平因為體重消減而感到煩惱，他表示，這季他透過鍛鍊，體重回歸到2018、19年時的102公斤，透過照片也感受得到它體型明顯的改變。
在看了打擊練習影片，球迷們也開始期待新賽季的到來，紛紛留言表示，「新的揮棒方式？像隻哥吉拉」、「楚奧特（Mike Trout）50轟、大谷40轟」、「只有我發現翔平長肌肉嗎？」、「變得更強回歸了」等，當地球迷與媒體都相當期待這位二刀流好手的歸來。
大谷翔平の上腕筋に全米が熱狂 「ゴジラみたい！」「トラウト50本、大谷40本」https://t.co/QQupkI8nlb— なんＪアンテナ (@antennanj) February 22, 2021
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