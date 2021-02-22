MLB／最想對決的現役投手 全壘打王邦茲點名這兩強

大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）退休13年，今天被問到最想對決的現役投手，他給了兩個答案，而且都是左投，分別是道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）、響尾蛇隊邦賈納（Madison Bumgarner）。

大都會隊外野手史密斯（Dominic Smith）在IG對邦茲發問這個假設性問題，邦茲點名國聯西區兩大強投， 認為對左打者而言，克蕭的慢速曲球很有挑戰性。

邦茲也說，邦賈納最初加盟巨人隊時，就想好好挑戰他了。

邦茲生涯762轟，史上排名第一，被保送2558次也是最多，生涯22年對決右投打擊率3成，對左投也有2成89；克蕭生涯對決左打被打擊率1成95，也是相當不錯的數字。

邦茲2007年結束大聯盟生涯，克蕭隔年起步，生涯13年奪下175勝，歷經10次季後賽，去年終於奪下首座世界大賽冠軍。

邦賈納2009年從巨人展開大聯盟生涯，近12年投出120勝，2010、12、14年都獲世界大賽冠軍，去年以自由球員身分轉戰響尾蛇，新球季定位和克蕭一樣，都是隊上首席先發投手。