MLB／與前輩野茂英雄會面交流 達比修有指叉球再升級

教士隊顧問野茂英雄昨(21日)前往春訓營與同樣日籍的投手達比修有會面,並傳授他招牌的指叉球握法,教室隊官方推特也上傳野茂在牛棚觀察達比修投球的影片。

