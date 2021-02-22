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MLB／與前輩野茂英雄會面交流 達比修有指叉球再升級

聯合新聞網 / 綜合報導
教士隊顧問野茂英雄昨日前往春訓營與同樣日籍的投手達比修有會面，並傳授他招牌的指叉球握法。 翻攝自教士隊推特
教士隊顧問野茂英雄昨日前往春訓營與同樣日籍的投手達比修有會面，並傳授他招牌的指叉球握法。 翻攝自教士隊推特

教士隊顧問野茂英雄昨（21日）前往春訓營與同樣日籍的投手達比修有會面，並傳授他招牌的指叉球握法，教室隊官方推特也上傳野茂在牛棚觀察達比修投球的影片。

身為1995年最佳新秀，野茂英雄現正任職於教士隊顧問，能為陣中投手帶來他縱橫大聯盟12年的經驗，而他對達比修有來說更是無上的資產。

總教練丁格勒（Jayce Tingler）表示，在他們兩人一起討論時，連自己都不敢插入打斷，「野茂為球團提供了絕佳的協助，他過去辦到了很多事，也是讓各個太平洋國家前往挑戰大聯盟的開山鼻祖，他對球員、球隊都有非常大的意義，達比修能得到野茂的幫助真是太好了。。」

指叉球是野茂英雄的招牌武器球，轉投大聯盟的1995年就投出國聯最多的236次三振。達比修去年的指叉球使用率僅4.9％，但向野茂學習指叉球仍是他長久以來的願望。

達比修表示：「他是個傳奇，我曾想要學習他投球的智慧、指叉球，但是那時我還做不到，現在我有更多的經驗，或許可以學得起來。」

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