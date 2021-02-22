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MLB／與前輩野茂英雄會面交流 達比修有指叉球再升級
教士隊顧問野茂英雄昨（21日）前往春訓營與同樣日籍的投手達比修有會面，並傳授他招牌的指叉球握法，教室隊官方推特也上傳野茂在牛棚觀察達比修投球的影片。
We’re looking forward to tomorrow too, @faridyu! 😄 https://t.co/z9VdfAWkL2 pic.twitter.com/TTOeyHixgV— San Diego Padres (@Padres) February 19, 2021
身為1995年最佳新秀，野茂英雄現正任職於教士隊顧問，能為陣中投手帶來他縱橫大聯盟12年的經驗，而他對達比修有來說更是無上的資產。
總教練丁格勒（Jayce Tingler）表示，在他們兩人一起討論時，連自己都不敢插入打斷，「野茂為球團提供了絕佳的協助，他過去辦到了很多事，也是讓各個太平洋國家前往挑戰大聯盟的開山鼻祖，他對球員、球隊都有非常大的意義，達比修能得到野茂的幫助真是太好了。。」
Game recognizes game.@faridyu | Hideo Nomo pic.twitter.com/XN8MSaMIEP— San Diego Padres (@Padres) February 21, 2021
指叉球是野茂英雄的招牌武器球，轉投大聯盟的1995年就投出國聯最多的236次三振。達比修去年的指叉球使用率僅4.9％，但向野茂學習指叉球仍是他長久以來的願望。
達比修表示：「他是個傳奇，我曾想要學習他投球的智慧、指叉球，但是那時我還做不到，現在我有更多的經驗，或許可以學得起來。」
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