MLB／睽違2季返賽場 白襪火球右投：我比想像中更需要棒球

芝加哥白襪隊投手寇佩區（Michael Kopech）近兩年都沒出現在大聯盟紅土上，在缺席2個球季後，今（22）日他透過媒體表示自己非常期待新賽季的回歸。

寇佩區2014年首輪33順位被紅襪相中，在小聯盟1A投出技驚四座的105英里（約169公里）速球，2016年被交易至白襪，於2018年如願大聯盟初登板，但僅投4場右肘韌帶就撕裂動刀，賽季因此報銷。

在2018年9月執行韌帶置換手術（Tommy John）後，在2020春訓就飆出101英哩（約163公里）火球，無奈受疫情影響，他選擇跳出賽季。至於退賽原因，白襪總管哈恩（Rick Hahn）當時僅以處理場外事務草草帶過。

兩年沒有出賽，寇佩區表示：「我比自己想像中更需要棒球，要遠離自己這輩子都在做的事情，嘴上說的永遠比實際來得簡單，再加上在這兩年之中發生的種種因素，才明白到棒球對我有多重要。」

在上個賽季選擇退賽，寇佩區透露，「我想證明這是我想做的，不只有家人和心理調適，我相信自己在新賽季能有所突破」、「我的職業不只事關自己，還有我兒子的未來，而這就是我的動力，過去我給自己增添了許多不必要的壓力和焦慮，而現在的我比以往更加專注，很期待這能帶我面對接下來的職業生涯。」