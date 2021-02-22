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MLB／山口俊上季荒腔走板為何簽？ 巨人總裁給答案

聯合新聞網 / 綜合報導
山口俊上個球季在藍鳥隊表現荒腔走板。 歐新社
山口俊上個球季在藍鳥隊表現荒腔走板。 歐新社

前藍鳥隊右投山口俊在縮水賽季表現荒腔走板，合計主投25.2局就狂失23分，藍鳥也因此認賠釋出。令人意外的是，舊金山巨人在此時遞給他小聯盟合約，給了他第二次機會，巨人總裁薩迪親自解釋為何這麼做。

薩迪表示，「山口俊是我們的國際球探長期在關注的對象，他在2019年投出傑出的賽季，在先發和後援都有實績，該年的數據令人印象深刻。」山口當年在日職讀賣巨人，繳出15勝4敗和188次三振，其中勝投、三振都是央聯最高。薩迪補充道：「他是一名有經驗的先發投手，能扮演多種角色。」薩迪補充。

雖然在日職交出好表現，讓藍鳥當時以2年635萬美元與山口俊簽約，然而2020球季他出賽17場，合計25.2局卻狂丟23分，其中挨了28支安打包括6轟、17次保送，防禦率高達8.06，今年季前遭到球團指定轉讓。

然而山口俊轉戰巨人後挑戰仍大，除了剛加盟不久的桑契斯（Aaron Sanchez）外，奎托（Johnny Cueto）、韋柏（Logan Webb）、高斯曼（Kevin Gausman）、德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）等人都是先發輪值的競爭者，山口要爭得一席之地實屬不易。

山口俊 巨人

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