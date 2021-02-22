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MLB／急流勇退？33歲繼續投 克蕭：我體內還有燃料

聯合新聞網 / 綜合報導
今年賽季是克蕭與道奇隊合約的最後一年。 歐新社
今年賽季是克蕭與道奇隊合約的最後一年。 歐新社

克蕭（Clayton Kershaw）毫無疑問是道奇隊隊史最佳投手，從2006年選秀第7順位被相中後，他便不曾披上其他隊的球衣。2021年休賽季他將成為自由球員，對於記者提到引退問題時，他回答：「我才32歲，我感覺自己體內還有燃料，不會考慮引退。」

道奇隊2018年與克蕭簽下3年總值9300萬美元的延長合約後，合約來到最後一年，記者好奇3月將滿33歲的他會不會在年輕的時候就此急流勇退。

《南加州新聞組》記者J.P. Hoornstrg提問克蕭，「在2020年如願獲得世界大賽冠軍戒後，身為一位盡心盡力的丈夫及父親，會不會就在合約走完的2021年引退？」克蕭則回答，「我沒有要退休的打算。我才32歲，我感覺自己體內還有燃料，不會考慮引退。」

準備征戰大聯盟第14個球季的克蕭，在2020賽季的表現實屬頂尖，10場先發繳出防禦率2.16，以及優秀的7.75三振/保送率。過去三季，他繳出ERA+ 146，意味著優於聯盟平均46%的球員，也證明克蕭所言不假。

關於未來的選擇，克蕭表示每年年底都在進行評估，其中的考量因素包括家庭、個人、球隊。雖然之前曾表示不確定自己會不會終生都為道奇效力，但克蕭對道奇表達感謝：「我喜歡在這裡，我愛道奇隊，我愛這個球團的一切。」

克蕭生涯累計175勝76敗，平均防禦率2.43，送出2526次三振。3度榮獲塞揚獎，2011年榮登國聯投手三冠王，2014年國聯年度MVP，8度入選明星賽，去年如願獲得世界大賽冠軍。

克蕭 道奇

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