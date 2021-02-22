MLB／洋基頭號新秀多明格茲有多強？總教練布恩告訴你

洋基隊農場頭號新秀多明格茲（Jasson Dominguez）要踏上大聯盟還有段距離，但他已經成為許多球迷津津樂道的話題，總教練布恩（Aaron Boone）也在日前發表了對這位備受期待大物新秀的看法。

事實上多明格茲這個月才剛滿18歲，而他已經成為洋基農場中排名第一的大物，並在《MLB Pipeline》的百大新秀排名中名列第32。

即使身高僅178公分、體重82公斤，被登錄為外野手的多明格茲預測將成為「30轟30盜」的五拍子球員─擁有超水準的火力、左右開弓的特性、足夠的跑速、過人的臂力與傑出的守備能力。

綜上所述，很多人將多明格茲與現今聯盟第一把交椅楚奧特（Mike Trout）相比，紐媒《SNY》採訪洋基總教練布恩，他表示：「在很多場合下，把他（多明格茲）與楚奧特相比是不太公平的」、「我上個休賽季有去多明尼加親自會會他，他是個很棒的球員，以16歲的孩子來說，他的身體素質真的不錯，且在打擊練習時也展現出非常棒的潛力。」

布恩補充道，「我當然很期待，看到他正一步步累積經驗，希望他能在未來為我們帶來某種程度的影響，他的天分是無庸置疑的，我認為球隊擁有一個非常棒的球員。」

根據《MLB Pipeline》的預測，多明格茲直到2024年才會登上大聯盟，不過在此之前，他必須在小聯盟證明自己，才能兌現天賦、如願披上條紋衣。