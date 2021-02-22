MLB／3.8億薪資放水流！洛磯外野手戴斯蒙今年仍不打

科羅拉多洛磯隊外野手戴斯蒙（Ian Desmond）決定不參與2021年的大聯盟賽事，而他也將連續兩年缺席，期間損失薪資高達1356萬美元（折合台幣約3.8億元）。

戴斯蒙在Instagram限時動態寫道，「過去幾個月我與他人有了很艱難的對話，我問了很多問題也想了很久，而現在，我決定跳出2021賽季，比起打球，我想與家人一起相處的渴望更加強烈，我仍會保持鍛鍊並關注我的隊友。」

圖／擷自戴斯蒙instagram

從現實層面來看，戴斯蒙今年的薪水為800萬美元，去年原為1500萬美元，經由薪資依比例縮減後為556萬美元，合計他將在近兩個賽季損失1356萬美元。而洛磯明年也握有他的球團選擇權，他們可以選擇履行2022賽季的1500萬美元合約，或以200萬美元買斷。

在戴斯蒙選擇再次跳脫賽季後，洛磯最終選擇買斷的可能性非常大。現年35歲的他在2019賽季出賽140場，繳出.255打擊率和20發全壘打。