大約綁超巨星失敗先例多 教士跟塔提斯恐步後塵

史上最長、史上第三高、仲裁前最高薪紀錄…有太多形容詞跟紀錄可以冠在超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）剛與教士簽下的14年3.4億美金大約上。這消息雖說勁爆，卻也不令人意外。因為大家都知道，短短兩年就一飛沖天剛登上新一季棒球電玩THE SHOW封面的塔提斯，早已不只是教士隊的頭牌（face of the franchise），甚至已然成為大聯盟棒球的代表人物（face of Major League）。教士當然要想盡辦法留住他——而且很可能是一輩子（球員生涯）。

而教士端出的這份天價合約也確實誠意十足。再加上當兩年前塔提斯還是隻小聯盟的超級潛力股時，教士高層沒有師法過去小熊用來對付布萊恩（Kris Bryant）的「奧步」——故意推遲他升上大聯盟時機，造成他必須晚一年才能獲得自由球員資格——毅然決定一開季就把塔提斯放上大聯盟球員名單甚至是先發游擊位置上（雖說馬恰多（Manny Machado）的積極敲邊鼓也起到很大作用）。這樣滿滿的善意，相信也為雙方談薪打下良好的互信基礎。

能保有像塔提斯這樣數十年難得一見的奇才，再搭配上馬恰多、達比修、史奈爾（Blake Snell）等超級球星，教士的未來看似一片光明。然而歷史卻告訴我們砸大錢在單一球星身上，效果往往不如預期。遠的不說，光最近就有楚奧特（Mike Trout）及哈波（Bryce Harper）這兩位「前車之鑑」。

就在塔提斯刷新「未進入仲裁前最高薪合約」紀錄之前，這個拗口紀錄的保持人正是從生涯第二年開始就強到不像話的楚奧特。就在年僅22歲的楚奧特拿下新人王並且連續兩年MVP票選獲得第二名之後，天使高層根本無須浪費時間多加考慮，就在隔年春訓送上一份六年1.45億的大約。而楚奧特也確實沒有辜負這份如今看來仍是天價的薪水。接下來三年他不再屈居第二，而是直接抱回兩座MVP。而且如果不是天使不爭氣，他拿MVP（目前「僅」三次）根本如喝水般簡單。

天使也是在楚奧特的第二個球季結束後就與他綁下長約，但第一次續約也不過是綁了6年，而且他長期有極優異的表現，直到2019年天使才又與簽他下10年的巨約。楚奧特是百年難得一見的奇才，塔提斯要達到他這樣的水平恐怕並不容易。 2020 Topps Bunt 球員卡

然而高薪綁住了這位現役最強球星之後，天使有就此走上康莊大道嗎？答案我們都知道了。這期間天使不是沒有努力過，總是不吝於砸大錢買球星的天使老闆還先後簽來普荷斯（Albert Pujols）、漢米爾頓（Josh Hamilton）、厄普頓（Justin Upton）及瑞登（Anthony Rendon）等大牌球星，外加幸運地獲得大谷翔平的青睞。但就在楚奧特年年打出「神獸級」成績的這九年裡，天使也就只進過那麼一次季後賽，而且有多達六季勝率根本不到五成。

哈波則是另一種失敗的典型。在跟他的「魔王級」經紀人波拉斯（Scott Boras）幾番交手後，哈波的老東家國民老早就死了心，不做留下這位曾被他們捧在手心上的狀元郎之想。最終哈波雖未能如波拉斯所說的拿到一張十年年薪四千萬的合約，至少也一度成為「北美職業運動史上合約總金額最高紀錄保持人」（又一個拗口的紀錄）——雖說不到一個月就又被楚奧特給超越。

就在重金簽下哈波之前，費城人早已不斷招兵買馬企圖重新打造一隻冠軍球隊。前一年他們找到賽揚獎得主艾里耶塔（Jake Arrieta），又接連換來現役第一捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、明星游擊手塞古拉（Jean Segura）並簽下另一位MVP外野手麥卡臣（Andrew McCutchen）。然而這一連串「騷操作」事後看來卻像是白忙一場。在薪資從全大聯盟倒數第六躍升到第十（今年更升到第七）的同時，費城人戰績卻只進步了一場勝率剛好達到五成，去年更不進反退掉到.467（28勝32敗）。更慘的是今年他們照舊不被看好——兩大數據網站Baseball Prospectus跟Fangraph都預測費城人新一季頂多排國聯東區第三第四，後者甚至預估他們勝率又將不到五成。

哈波與費城人簽下天價長約後，這兩個球季雖然不能說打得差，但對球隊戰績的幫助也不是很大，以投資效益來看是不太合算。 2020 Topps Bunt 球員卡

其實不只楚奧特及哈波，打開大聯盟史上總價最高合約排行榜往下數，包括馬林魚續簽史丹頓（Giancarlo Stanton）、洛磯與亞瑞納多（Nolan Arenado），甚至是當年遊騎兵與A-Rod（Alex Rodriguez）的破天荒合約無一不是失敗的先例。

然而回過頭來說，天使跟費城人的不振能歸咎於楚奧特跟哈波嗎？當然不能。但殘酷的事實擺在眼前。擁有現役兩大MVP級球星（前者甚至是神獸級）再搭配一班明星球員不但不是奪冠保證，甚至連五成勝率都成問題。反觀同區「另闢蹊徑」的太空人、勇士在擺爛數年之後紛紛成功收割，前者已經抱回一座冠軍盃（且先不管「太鼓門」幫了他們多少忙），後者也已連拿三年分區冠軍，去年只差12個出局數就能挺進世界大賽。

這麼說來，教士花大錢綁住塔提斯會是不智之舉嗎？當然也不是。因為只要有機會，任何球隊都會想要以他這樣的明日之星為基礎打造一隻爭冠勁旅。更遑論塔提斯還擁有眾多球星所欠缺，能夠為母隊吸引萬千球迷的無形明星氣質。

但無論如何，職業運動仍是以成敗論英雄。即便用大約綁住塔提斯讓教士吃下了定心丸，就像過去天使跟費城人要面對強敵太空人及勇士一樣，他們眼前更是有道奇這座難以撼動的高牆。而即便是財大氣粗的道奇也是一步一腳印，在發掘透納（Justin Turner）、孟西（Max Muncy），養出席格（Corey Seager）、貝林格（Cody Bellinger）等球星後才在去年「修成正果」。

花大錢綁球星固然可以長期提高爭冠機會，但像道奇三壘手透納這樣的小投資成功案例感覺更好，每年都會有不少像這樣的珍珠等待挖掘！ 2018 Topps Bunt 球員卡

歷史證明打造強隊絕難一步到位（除非你是馬林魚老闆…），綁住超級巨星只不過是建軍的開始。在灑下大把銀子留住一位明日之星後，如何擠出足夠資源來圍繞他打造一隻堅強的團隊，才真正考驗球隊高層的手腕與智慧。