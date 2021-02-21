快訊

新冠疫苗最多購4500萬劑 指揮中心將採「資訊化」開打

新北桃園等7縣市低溫特報 今晚至明晨恐冷破10度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／官網預測各隊先發名單 亞洲8人上榜缺台灣

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
前田健太。 美聯社
前田健太。 美聯社

大聯盟春訓起跑，各隊備戰4月2日開打的球季賽，官網預測先發名單，亞洲球員共有8人上榜，包括5名日本球員、3名南韓球員，未有台灣好手在內。

官網推測各隊先發棒次和投手輪值，雙城隊前田健太、藍鳥隊柳賢振都是隊上首席先發投手，達比修有是教士隊第二號先發，金廣鉉是紅雀隊第三號先發，菊池雄星是水手隊第五號先發。

打者部分，秋山翔吾是紅人隊開路先鋒（中外野手），崔志萬是光芒隊第四棒（一壘手），大谷翔平除了被預測天使隊第六棒（指定打者），還是第六號先發投手。

南韓25歲好手金河成，離開待了7年的韓職英雄隊，和教士簽下4年2800萬美元合約，未被看好進入先發名單，官網預測教士二壘手是柯朗沃斯（Jake Cronenworth）。

旅美球員只有印地安人隊張育成在40人名單內，林子偉、鄧愷威分別獲邀參加雙城、巨人大聯盟春訓，張育成和林子偉都是替補身分，鄧愷威開季不可能上大聯盟。

大聯盟 教士 林子偉

延伸閱讀

MLB／張育成競爭游擊手空缺 法蘭柯納：不需成為林多

MLB／「控球就像老將」鄧愷威投球獲巨人總仔高評價

MLB／雙城官網定位林子偉 3個守位替補順位偏低

MLB／大聯盟春訓穿82號出發 鄧愷威被美媒看好

相關新聞

MLB／官網預測各隊先發名單 亞洲8人上榜缺台灣

大聯盟春訓起跑，各隊備戰4月2日開打的球季賽，官網預測先發名單，亞洲球員共有8人上榜，包括5名日本球員、3名南韓球員，未...

MLB／聯盟春訓前公布篩檢結果 9球員4工作人員染疫

美國職棒大聯盟MLB和球員工會今天表示，在聯盟展開春訓之際，有9名球員和4名球團工作人員的2019冠狀病毒疾病（COVI...

MLB／大聯盟百大球員排行榜 天使「神鱒」締造6連霸

今(20)日大聯盟釋出2021年百大球員排行，勇奪榜首的依舊是天使明星外野手楚奧特（Mike Trout），官網認為雖然神鱒去年打出生涯最差賽季，但依舊有著0.281/0.390/0.603的亮眼三圍

MLB／早餐店阿姨都認識他 基襪奪冠功臣戴蒙酒駕遭捕

根據《奧蘭多哨兵報》報導，擁兩枚冠軍戒指的前明星外野手戴蒙（Johnny Damon），今(20)日在佛羅里達州因酒駕而被逮捕，同車的妻子也受到毆打警員及暴力抵抗的指控。 該報表示，戴蒙駕車不慎擦撞

MLB／柯爾與洋基的快樂夥伴？ 克魯柏期待衝破質疑

兩屆賽揚得主克魯柏（Corey Kluber）揮別傷痛，與洋基簽下1年1100萬美元試圖重返榮耀，對於外界總是將焦點放在洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)，克魯柏卻顯得頗有微詞。 克魯伯表示，在

MLB／洋基「家暴仔」回歸在即 布里頓開嗆後與網友口水戰

2019年因家暴案遭禁賽81場的洋基投手杰曼（Domingo German），預計將在今年回歸陣容，許多人對於杰曼的惡劣行徑感到不齒，就連隊友布里頓（Zack Britton）也看不下去。 談到杰曼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。