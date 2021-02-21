MLB／官網預測各隊先發名單 亞洲8人上榜缺台灣

大聯盟春訓起跑，各隊備戰4月2日開打的球季賽，官網預測先發名單，亞洲球員共有8人上榜，包括5名日本球員、3名南韓球員，未有台灣好手在內。

官網推測各隊先發棒次和投手輪值，雙城隊前田健太、藍鳥隊柳賢振都是隊上首席先發投手，達比修有是教士隊第二號先發，金廣鉉是紅雀隊第三號先發，菊池雄星是水手隊第五號先發。

打者部分，秋山翔吾是紅人隊開路先鋒（中外野手），崔志萬是光芒隊第四棒（一壘手），大谷翔平除了被預測天使隊第六棒（指定打者），還是第六號先發投手。

南韓25歲好手金河成，離開待了7年的韓職英雄隊，和教士簽下4年2800萬美元合約，未被看好進入先發名單，官網預測教士二壘手是柯朗沃斯（Jake Cronenworth）。

旅美球員只有印地安人隊張育成在40人名單內，林子偉、鄧愷威分別獲邀參加雙城、巨人大聯盟春訓，張育成和林子偉都是替補身分，鄧愷威開季不可能上大聯盟。