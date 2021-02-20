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MLB／聯盟春訓前公布篩檢結果 9球員4工作人員染疫

中央社 / 紐約19日綜合外電報導
大聯盟在展開春訓之際公布檢測結果，有9名球員和4名球團工作人員確診新冠肺炎。 路透社
大聯盟在展開春訓之際公布檢測結果，有9名球員和4名球團工作人員確診新冠肺炎。 路透社

美國職棒大聯盟MLB和球員工會今天表示，在聯盟展開春訓之際，有9名球員和4名球團工作人員的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢呈現陽性反應。

MLB的COVID-19健康及檢測計畫第一組結果出爐，採集4336個樣本中有13人確診染疫，他們來自11個球隊，確診比例約為0.3%。

MLB所有現役球員、春訓受邀選手和工作人員都需接受篩檢，篩檢程序包括在家隔離5天、測量體溫、唾液與抗體檢測。

MLB和美國職棒大聯盟球員工會（MLB PlayersAssociation）接受醫學專家和傳染病專家的建議，同意推出2021年MLB健康與安全規定。

各球隊在2月展開春訓練習，2月28日進行熱身賽，例行賽開打時間訂在4月1日。

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