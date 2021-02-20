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MLB／大聯盟百大球員排行榜 天使「神鱒」締造6連霸

聯合新聞網 / 綜合報導
官網釋出2021年百大球於名單，勇奪榜首的依舊是天使明星外野手楚奧特（Mike Trout）。 歐新社
官網釋出2021年百大球於名單，勇奪榜首的依舊是天使明星外野手楚奧特（Mike Trout）。 歐新社

今(20)日大聯盟釋出2021年百大球員排行，勇奪榜首的依舊是天使明星外野手楚奧特（Mike Trout），官網認為雖然神鱒去年打出生涯最差賽季，但依舊有著0.281/0.390/0.603的亮眼三圍，每12個打數就會出現1支全壘打，而這也是楚奧特生涯第八度登頂百大球員之巔，目前更是以六連霸之姿問鼎聯盟。

此榜單有兩位首度擠進排行前十位的球員，去年國聯MVP弗里曼（Freddie Freeman）從第15名上升至第4位，而剛簽下大約的超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），則是從排行32位狂飆至第6位；而去年表現落漆的葉力奇(Christian Yelich，去年排行2)、貝林格（Cody Bellinger，去年排行3）則是分別排在9、10位。

洋基王牌柯爾(Gerrit Cole，去年排行7)、亞瑞納多(Nolan Arenado，去年排行9)、林多(Francisco Lindor，去年排行10)及布萊格曼（Alex Bregman，去年排行5）皆掉出排行前十傑。

而今年也有不少球員重新擠身百大球員行列，去年勇奪塞揚獎的包爾(Trevor Bauer)排行29位，而日籍球員方面則是有著達比修有(30)和前田健太(79)。

2021榜單前十傑

1.楚奧特（Mike Trout）

2.貝茲（Mookie Betts）

3.狄葛隆（Jacob DeGrom）

4.弗里曼（Freddie Freeman）

5.索托（Juan Soto）

6.塔提斯（Fernando Tatis Jr.）

7.亞古納（Ronald Acuna Jr.）

8.瑞登（Anthony Rendon）

9.葉力奇（Christian Yelich）

10.貝林格（Cody Bellinger）

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