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MLB／早餐店阿姨都認識他 基襪奪冠功臣戴蒙酒駕遭捕

聯合新聞網 / 綜合報導
戴蒙（Johnny Damon)因酒駕遭到佛州警方逮捕。（本報記者許振輝攝）
戴蒙（Johnny Damon)因酒駕遭到佛州警方逮捕。（本報記者許振輝攝）

根據《奧蘭多哨兵報》報導，擁兩枚冠軍戒指的前明星外野手戴蒙（Johnny Damon），今(20)日在佛羅里達州因酒駕而被逮捕，同車的妻子也受到毆打警員及暴力抵抗的指控。

該報表示，戴蒙駕車不慎擦撞路邊，隨後遭到警方攔下盤查，根據警方透露，戴蒙說話口齒不清，當被問及喝了多少酒時，戴蒙辯稱：「只喝了一點。」，警方也隨即對他進行酒測，戴蒙血液酒精含量0.300至0.294之間，超過佛州法定駕駛限度的三倍多。

當時警方正尋求警力支援，戴蒙的妻子蜜雪兒(Michelle Damon)卻沒有理會警方命令而執意下車，爭吵過程更是推擠警方，隨後夫妻倆一同被銬上手銬，目前兩人仍拘留在佛州當地監獄

戴蒙職業生涯長達18年，先後效力於皇家、紅襪及洋基，2004年曾幫助紅襪破除「貝比魯斯魔咒」拿到世界冠軍，2006年成為自由球員後卻轉投洋基，招來許多紅襪球迷罵名，2009年再度隨洋基拿下第二枚冠軍戒指，也曾與王建民當過隊友，最終於2012年後宣布退休，不過具有泰國血統的戴蒙，曾代表泰國出征經典賽資格賽，但最終未能如願搶進會內賽。

戴蒙因酒駕被逮捕遭警方拍照。 美聯社
戴蒙因酒駕被逮捕遭警方拍照。 美聯社

泰國 奧蘭多 酒精 蜜雪兒 監獄

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