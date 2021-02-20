MLB／早餐店阿姨都認識他 基襪奪冠功臣戴蒙酒駕遭捕

根據《奧蘭多哨兵報》報導，擁兩枚冠軍戒指的前明星外野手戴蒙（Johnny Damon），今(20)日在佛羅里達州因酒駕而被逮捕，同車的妻子也受到毆打警員及暴力抵抗的指控。 該報表示，戴蒙駕車不慎擦撞

2021-02-20 11:55