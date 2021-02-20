MLB／柯爾與洋基的快樂夥伴？ 克魯柏期待衝破質疑

兩屆賽揚得主克魯柏（Corey Kluber）揮別傷痛，與洋基簽下1年1100萬美元試圖重返榮耀，對於外界總是將焦點放在洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)，克魯柏卻顯得頗有微詞。

克魯伯表示，在談到洋基先發輪值的問題時，唯一不會讓人擔憂的就是柯爾，他也是條紋軍當中最大亮點，「我完全明白為何外界總是把我們看成柯爾及其他球員，我們陣中很多沒有經驗的球員，有一些則是剛從傷痛中回歸，但作為一個團隊，我們不能關注這些，只需要做好準備，希望投出的內容能把質疑我們的問號拿走。」

去年洋基先發主力當中，田中將大、哈普(J.A. Happ)及派克斯頓（James Paxton）相繼離去，洋基不得不倚靠克魯柏、泰隆（Jameson Taillon）等傷癒回歸的球員。

稍早克魯柏也完成來到洋基後首場正式牛棚投球，他表示自己已迫不及待開季的到來，「我現在感覺真的很好，復健的過程中都沒發生什麼問題，我的訓練時間表完全正常，我不覺得我的肩膀有什麼異狀。」