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MLB／洋基「家暴仔」回歸在即 布里頓開嗆後與網友口水戰

聯合新聞網 / 綜合報導
2019年因家暴案遭禁賽81場的洋基投手杰曼即將刑滿回歸，隊友布里頓還是忍不住開嗆，表示自己無法選擇隊友是誰。 路透社
2019年因家暴案遭禁賽81場的洋基投手杰曼即將刑滿回歸，隊友布里頓還是忍不住開嗆，表示自己無法選擇隊友是誰。 路透社

2019年因家暴案遭禁賽81場的洋基投手杰曼（Domingo German），預計將在今年回歸陣容，許多人對於杰曼的惡劣行徑感到不齒，就連隊友布里頓（Zack Britton）也看不下去。

談到杰曼回歸在即，布里頓完全不給隊友面子，砲火猛烈的說道，「有時候你無法控制你的隊友是誰，這就是現在的情況，我不同意他的作為，這(指家暴行為)不該出現在任何地方。」

但此番言論也招致批評，有人認為布里頓不應該在公開場合抨擊隊友，有位球迷更是在推特標記布里頓帳號不滿地表示，「為什麼你那麼擔心杰曼？他已經受到該有的懲處，你卻還搞不清楚狀況，所以給我閉上嘴好好投球，不要再搞砸比賽了。」

而布里頓也轉推該網友貼文，回應：「哈，你以為我不了解情況嗎？有人問我問題，我只是給出我的答案而已，我才不在乎你有多敏感。」

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