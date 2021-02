MLB／洋基「家暴仔」回歸在即 布里頓開嗆後與網友口水戰

2019年因家暴案遭禁賽81場的洋基投手杰曼(Domingo German),預計將在今年回歸陣容,許多人對於杰曼的惡劣行徑感到不齒,就連隊友布里頓(Zack Britton)也看不下去。

談到杰曼回歸在即,布里頓完全不給隊友面子,砲火猛烈的說道,「有時候你無法控制你的隊友是誰,這就是現在的情況,我不同意他的作為,這(指家暴行為)不該出現在任何地方。」

但此番言論也招致批評,有人認為布里頓不應該在公開場合抨擊隊友,有位球迷更是在推特標記布里頓帳號不滿地表示,「為什麼你那麼擔心杰曼?他已經受到該有的懲處,你卻還搞不清楚狀況,所以給我閉上嘴好好投球,不要再搞砸比賽了。」

而布里頓也轉推該網友貼文,回應:「哈,你以為我不了解情況嗎?有人問我問題,我只是給出我的答案而已,我才不在乎你有多敏感。」

Hah you think I don’t know the circumstances? Get a clue bud. Was asked the question BTW, gave my answer. Don’t care if you are sensitive to it. https://t.co/sIMBwkrFHY