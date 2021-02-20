MLB／賈納400萬美元續披條紋衫 洋基人生邁向第14年

現役球員中穿著條紋衫最多年的賈納（Brett Gardner），確定今年繼續回到洋基作戰，他與洋基簽下1年400萬美元合約，附帶第2年選擇權，展開他在洋基的第14年生涯。

賈納在2005年選秀第3輪獲洋基挑選，2008年以菜鳥之姿站上大聯盟，現年37歲的他，如今已是洋基陣中的老大哥，他在去年季後未獲執行2021年1000萬美元選擇權，儘管雙方都有意再續前緣，但洋基有其他更重要的簽約標的，簽回賈納的計畫拖到現在才底定。

總教練布恩（Aaron Boone）本周受訪時，就曾被問到賈鈉的談約狀況，他當時表示，「他絕對是一位很棒的洋基一份子，我們就等著看會怎麼發展吧！」今天就傳出雙方達成簽約共識。

去年受到疫情影響，例行賽皆以零觀眾的方式進行，60場縮水賽季落幕之際，賈納曾說：「我不希望我的生涯最終戰，在零觀眾的情況下出賽，我希望我的家人有機會能再次來看我打球。」今年繼續以球員身分回到賽場上，他有機會等到更圓滿的告別戰。