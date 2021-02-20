MLB／張育成競爭游擊手空缺 法蘭柯納：不需成為林多

印地安人隊季外送走當家球星林多（Francisco Lindor），今年誰將補上游擊手的空缺？台將張育成是人選之一，但總教練法蘭柯納（Terry Francona）強調，只希望球員拿出最佳表現，不需要有和林多比較的壓力，「不管是誰守游擊，他都不需要成為林多。」

張育成在昨天抵達亞歷桑納，到球場進行核酸檢測，若無問題即可向球隊報到，投入大聯盟春訓，今年他將持續競爭在大聯盟的一席之地，尋求固定出賽機會。

印地安人季外將林多送到大都會隊，但對張育成來說並非利多，因為在同筆交易案中換回的羅沙里歐（Amed Rosario）、吉曼尼茲（Andrés Giménez），都是張育成在二、游的競爭者。

法蘭柯納今天抵達印地安人春訓基地，談到林多留下的游擊空缺，羅沙里歐、吉曼尼茲、張育成都是頂上這個位置的人選，「但不管我們今年的游擊手是誰，他都不需要成為林多。」法蘭柯納表示，「這對他們並不公平，他們只需要上場比賽，盡自己所能表現就好。」

今年共有3位台將參與大聯盟春訓，分別是巨人隊鄧愷威、雙城隊林子偉和印地安人隊張育成，投、捕手報到時間較早，鄧愷威本周已投入春訓，並已進牛棚練投，張育成、林子偉也即將向球隊報到。