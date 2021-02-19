MLB／運動家小額補強一投一打 前明星守護神加盟

根據《ESPN》報導，運動家今(19)日與牛棚投手羅森索(Trevor Rosenthal)達成1年1100萬美元合約，填補去年奪下大聯盟最佳救援投手漢崔克斯（Liam Hendriks）離去的空缺。

羅森索先前表示正尋求一份為期4年的合約，但今年自由市場陷入冰河期，無法達成羅森索的期望，但根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）透露，羅森索確實曾收到複數年合約，不過最終選擇接受運動家更高的年薪，而漢崔克斯的離去也讓他有機會爭奪守護神一職。

解決了控球不佳的毛病，羅森索在去年東山再起，一共為皇家及教士出賽23場，成功奪下11次救援成功，防禦率僅有1.90。

除了解決終結者空缺，綠帽軍團也進行另一筆補強，與近年多半擔任指定打擊的莫伊蘭（Mitch Moreland）簽下一份1年225萬美元合約，接下交易至遊騎兵的戴維斯(Khris Davis)位置。

莫伊蘭去年為紅襪貢獻3成28打擊率、8轟及21分打點，但季中被交易至教士後適應不良，僅在69場比賽打出2成03、2轟及8打點，季末教士也選擇拒絕莫蘭300萬美元的合約選擇權。