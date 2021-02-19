MLB／費城人才砸大錢 瑞爾穆托卻姆指受傷休戰一個月

費城人休賽季以5年1億1550萬簽回強打捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，順利完成補強最大目標，但根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，傳出瑞爾穆托遭遇拇指傷勢，預計將停賽至少一個月。

Philadelphia Phillies catcher J.T. Realmuto suffered a broken thumb in his throwing hand and is expected to miss up to a month. He should be ready for Opening Day but will be out a number of spring games after signing a free agent deal for five years and $115M. — Jeff Passan (@JeffPassan) February 18, 2021

自2011年以來，費城人就再也沒闖進過季後賽，連續9個賽季勝率都低於5成，但球團近年引入哈波(Bryce Harper)、瑞爾穆托及葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)後，有望再次朝向季後賽之路邁進。

瑞爾穆托在2018年首度入選明星賽，並在隔年囊括銀棒、金手套獎，去年季末成為自由球員後，掀起一波搶人大戰，最終費城人仍順利簽回瑞爾穆托。而好消息是，大聯盟擬定台灣時間4月2日開始例行賽賽程，瑞爾穆托仍有望於開幕戰當天出賽。