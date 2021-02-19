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MLB／麥登要拋開「使用說明書」 大谷翔平好開心

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

天使隊日籍球星大谷翔平本季可望繼續以「二刀流」站上賽場，談到總教練麥登（Joe Maddon）打算拋開「使用說明書」，不設限他在投、打的出賽時機，大谷翔平對此也很開心，「我覺得很棒啊！」

大谷翔平以往作為先發投手出賽的前一日和後一日，不擔任打者出賽，但這套「使用說明書」本季可望打破，麥登日前受訪時表示，不打算對大谷的投、打出賽設下任何限制，重要的是他自己的感受，因此他希望能聽聽大谷翔平的真心話。

麥登表示，「我想與他聊聊，我希望他能告訴我他的想法、他的感受，我們該如何讓他的能力得到最大發揮？在先發的前一天或後一天擔任DH是否會感到棘手？我想要聽聽他自己的說法，我們在去年沒有過那樣的對話。」

大谷翔平今天進牛棚練投，這是他春訓報到後首度進牛棚練投，最快球速僅90哩（約145公里），但他對此不太在意，「這是我的第一次牛棚，所以我不是很擔心球速，我在季外持續訓練，現在的感覺比去年好多了。」

談到麥登有意鬆綁「使用說明書」，大谷翔平說：「我覺得很棒啊！我們已經聊過了球季中該如何溝通，可以不受任何限制，我真的覺得很棒。」

大谷翔平去年僅以投手出賽2場，控球大爆走，隨後因手肘傷勢「封印」投手身分，專心擔任打者出賽，但打擊區上的成績也不盡理想，整季只繳出1成90打擊率、7發全壘打。

大谷翔平 牛棚 球速

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