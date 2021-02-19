快訊

新冠疫苗接種點曝光！ 擬Moderna疫苗在醫院、AZ在基層

MLB／棒球手遊痛失「大課長」 達比修戒遊戲專注新賽季

聯合新聞網 / 綜合報導
達比修有宣布戒除棒球手遊，將更專注在棒球場上。 路透社。
達比修有宣布戒除棒球手遊，將更專注在棒球場上。 路透社。

教士日籍投手達比修有近年沉迷於知名棒球手遊「職棒野球魂A 」，曾一次砸下20萬日圓儲值，成為球迷口中的「大課長」，但近日達比修有透過APP「Now Voice」表示，為了不影響睡眠，自己已經戒除手遊，未來將專注在棒球場上。

達比修有表示，他非常喜歡「職棒野球魂A 」遊戲，自己社群軟體的頁面都是遊戲的消息，但今年春訓開始前，他改變了想法，「我今年已經35歲了，我不曉得自己還能投多少場比賽，我認為還是集中精力專注在棒球上吧。」

「春訓期間，我通常在6~7點就醒來了，我是很需要充足睡眠時間的人，每天晚上9點就得上床睡覺，我也很擔心自己睡眠品質，所以我沒有時間玩遊戲。」

達比修有曾經為了抽出在遊戲中的自己而課金20萬日圓，但最終卻抽不到S級角色的自己，讓他一度表示想棄坑遊戲。

睡眠

相關新聞

為藍鳥主場解套是特權還是帶頭示範 MLB可優先打疫苗嗎？

大聯盟春訓即將展開，開幕日進入到數計時階段，藍鳥高層則是越來越如坐針氈。由於新冠疫情在北美洲仍舊沒有減緩趨勢，身為大聯盟內唯一「境外」球隊，藍鳥本季是否又無法在自家球場(Rogers Stadium)

MLB／「控球就像老將」鄧愷威投球獲巨人總仔高評價

22歲台灣投手鄧愷威參與舊金山巨人隊大聯盟春訓，今天進牛棚練投，表現讓總教練凱普勒（Gabe Kapler）豎起大拇指，...

MLB／不捨田中離開洋基 柯爾：我現在是樂天忠實粉絲

日籍強投田中將大選擇回到日職老東家樂天金鷲效力，時隔8年將再次踏上日本投手丘，而根據日媒《Sanspo》報導，今(19)日在洋基新聞發布會上，王牌投手柯爾(Gerrit Cole)表達對田中離去的不捨

MLB／棒球手遊痛失「大課長」 達比修戒遊戲專注新賽季

教士日籍投手達比修有近年沉迷於知名棒球手遊「職棒野球魂A 」，曾一次砸下20萬日圓儲值，成為球迷口中的「大課長」，但近日達比修有透過APP「Now Voice」表示，為了不影響睡眠，自己已經戒除手遊，

ＭiLB／因疫情停工1年 小聯盟賽季今年要開打

小聯盟球員去年經歷一整年無球可打的日子，今天終於收到好消息，大聯盟正式宣布，今年3A球季將於台灣時間4月7日開打，將打1...

MLB／曾以單季42轟平二壘手紀錄 33歲多茲爾宣布退役

前雙城二壘手多茲爾（Brian Dozier）效力大聯盟9年，於今(19)日正式宣布高掛球鞋，職業生涯一共擊出167支全壘打，長打火力是多茲爾的招牌。 多茲爾於2009年選秀會中以第八輪被雙城選中，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。