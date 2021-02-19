MLB／棒球手遊痛失「大課長」 達比修戒遊戲專注新賽季
教士日籍投手達比修有近年沉迷於知名棒球手遊「職棒野球魂A 」，曾一次砸下20萬日圓儲值，成為球迷口中的「大課長」，但近日達比修有透過APP「Now Voice」表示，為了不影響睡眠，自己已經戒除手遊，未來將專注在棒球場上。
達比修有表示，他非常喜歡「職棒野球魂A 」遊戲，自己社群軟體的頁面都是遊戲的消息，但今年春訓開始前，他改變了想法，「我今年已經35歲了，我不曉得自己還能投多少場比賽，我認為還是集中精力專注在棒球上吧。」
「春訓期間，我通常在6~7點就醒來了，我是很需要充足睡眠時間的人，每天晚上9點就得上床睡覺，我也很擔心自己睡眠品質，所以我沒有時間玩遊戲。」
達比修有曾經為了抽出在遊戲中的自己而課金20萬日圓，但最終卻抽不到S級角色的自己，讓他一度表示想棄坑遊戲。
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