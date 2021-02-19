快訊

變性網紅人體試驗懷孕？衛部氣炸喊「會要人命」 將調查

秘不發喪8個月？中國證實「中印肉搏戰」共軍4死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／不捨田中離開洋基 柯爾：我現在是樂天忠實粉絲

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基王牌投手柯爾(Gerrit Cole)表達對田中離去的不捨，更直言自己已成為樂天的忠實粉絲。 歐新社
洋基王牌投手柯爾(Gerrit Cole)表達對田中離去的不捨，更直言自己已成為樂天的忠實粉絲。 歐新社

日籍強投田中將大選擇回到日職老東家樂天金鷲效力，時隔8年將再次踏上日本投手丘，而根據日媒《Sanspo》報導，今(19)日在洋基新聞發布會上，王牌投手柯爾(Gerrit Cole)表達對田中離去的不捨，更直言自己已成為樂天的忠實粉絲。

柯爾在2019年加入洋基，與田中僅共事過一年，但兩人感情相當好，去年田中返日前夕，還一同與柯爾夫婦在紐約用餐，而柯爾在新聞發布會上透露，自己仍與田中保持聯絡，「他是世界上最棒的人，也是最好的隊友，有次我們討論未來去向時，他曾跟我說希望在日本球迷面前獻技，尤其是老東家樂天。」

當記者提及田中仍未放棄旅美時，柯爾難掩興奮之情表示，「如果他能再次穿上洋基球衣，那就太棒了！我想再次與他成為隊友，不過今年我已經是樂天的忠實粉絲。」

田中將大離去讓洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)感到不捨，透露自己已成為樂天粉絲。 美聯社。
田中將大離去讓洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)感到不捨，透露自己已成為樂天粉絲。 美聯社。

日本 紐約

相關新聞

為藍鳥主場解套是特權還是帶頭示範 MLB可優先打疫苗嗎？

大聯盟春訓即將展開，開幕日進入到數計時階段，藍鳥高層則是越來越如坐針氈。由於新冠疫情在北美洲仍舊沒有減緩趨勢，身為大聯盟內唯一「境外」球隊，藍鳥本季是否又無法在自家球場(Rogers Stadium)

MLB／「控球就像老將」鄧愷威投球獲巨人總仔高評價

22歲台灣投手鄧愷威參與舊金山巨人隊大聯盟春訓，今天進牛棚練投，表現讓總教練凱普勒（Gabe Kapler）豎起大拇指，...

MLB／不捨田中離開洋基 柯爾：我現在是樂天忠實粉絲

日籍強投田中將大選擇回到日職老東家樂天金鷲效力，時隔8年將再次踏上日本投手丘，而根據日媒《Sanspo》報導，今(19)日在洋基新聞發布會上，王牌投手柯爾(Gerrit Cole)表達對田中離去的不捨

MLB／曾以單季42轟平二壘手紀錄 33歲多茲爾宣布退役

前雙城二壘手多茲爾（Brian Dozier）效力大聯盟9年，於今(19)日正式宣布高掛球鞋，職業生涯一共擊出167支全壘打，長打火力是多茲爾的招牌。 多茲爾於2009年選秀會中以第八輪被雙城選中，

ＭiLB／因疫情停工1年 小聯盟賽季今年要開打

小聯盟球員去年經歷一整年無球可打的日子，今天終於收到好消息，大聯盟正式宣布，今年3A球季將於台灣時間4月7日開打，將打1...

MLB／賭盤預測道奇狂掃105勝 賠率直逼1999年洋基

休賽季道奇展現衛冕的野心，不但簽回強打三壘手透納(Justin Turner)，也迎來自由市場最大咖投手包爾(Trevor Bauer)加盟，而根據「SportsOddsHistory」網站所提供的數

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。