聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／不捨田中離開洋基 柯爾：我現在是樂天忠實粉絲
日籍強投田中將大選擇回到日職老東家樂天金鷲效力，時隔8年將再次踏上日本投手丘，而根據日媒《Sanspo》報導，今(19)日在洋基新聞發布會上，王牌投手柯爾(Gerrit Cole)表達對田中離去的不捨，更直言自己已成為樂天的忠實粉絲。
柯爾在2019年加入洋基，與田中僅共事過一年，但兩人感情相當好，去年田中返日前夕，還一同與柯爾夫婦在紐約用餐，而柯爾在新聞發布會上透露，自己仍與田中保持聯絡，「他是世界上最棒的人，也是最好的隊友，有次我們討論未來去向時，他曾跟我說希望在日本球迷面前獻技，尤其是老東家樂天。」
當記者提及田中仍未放棄旅美時，柯爾難掩興奮之情表示，「如果他能再次穿上洋基球衣，那就太棒了！我想再次與他成為隊友，不過今年我已經是樂天的忠實粉絲。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言