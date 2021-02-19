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ＭiLB／因疫情停工1年 小聯盟賽季今年要開打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
今年確定會有小聯盟比賽了！ 美聯社
今年確定會有小聯盟比賽了！ 美聯社

小聯盟球員去年經歷一整年無球可打的日子，今天終於收到好消息，大聯盟正式宣布，今年3A球季將於台灣時間4月7日開打，將打142場賽季，2A以下層級則於5月5日開打，各隊要打120場例行賽。

去年受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟只打60場超迷你賽季，小聯盟則是全數取消，許多旅美台灣球員也受到衝擊，只能都留在台灣練功。

經歷一整年的棒球季寒冬，小聯盟球季終於迎來春天，大聯盟棒球事務部副總裁史沃德（Morgan Sword）宣布，2021年小聯盟賽季將在停擺一年後開打，「賽程的公布，這對我們的球員發展體系來說是重大的一步。」

史沃德表示，因應防疫規範，今年賽程規畫將有新模式，減少旅行次數與人員，「確保球員的健康，協助他們踏上通往大聯盟的道路。」

目前台灣共有16名球員隸屬於美職球隊體系下，今年有3人參與大聯盟春訓，分別是雙城隊林子偉、印地安人隊張育成、巨人隊鄧愷威，其餘選手則將向小聯盟春訓報到。

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