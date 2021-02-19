MLB／曾以單季42轟平二壘手紀錄 33歲多茲爾宣布退役

前雙城二壘手多茲爾（Brian Dozier）效力大聯盟9年，於今(19)日正式宣布高掛球鞋，職業生涯一共擊出167支全壘打，長打火力是多茲爾的招牌。

多茲爾於2009年選秀會中以第八輪被雙城選中，在2012年登上大聯盟，職業生涯第3年便入選全明星賽，雖然擔任打擊普遍要求不高的二壘手，但2016年多茲爾仍掃出技驚眾人的42轟，與紅雀名將霍斯比（Rogers Hornsby）並列二壘手單季最多轟，而生涯貢獻28支首局首打席全壘打也是雙城隊史紀錄。

效力雙城7個賽季後，多茲爾在2018年季中被交易至道奇，當年仍可貢獻21轟，雖然2019年與國民一同奪下世界大賽冠軍，但打擊能力每況愈下，去年僅在大都會留下出賽7場的紀錄。

現年33歲的多茲爾宣布退休後，表達希望進入教練方面的工作，而多茲爾也與台灣有段淵源，曾於2016年來台擔任大聯盟「棒球樂園」台灣站的宣傳大使。