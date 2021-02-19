聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／塞揚延遲報到春訓 印地安人證實畢柏確診新冠肺炎
大聯盟春訓開跑，但去年拿下美聯賽揚的印地安人投手畢柏（Shane Bieber）必須延後報到，球團今天證實他確診新冠肺炎，但所幸症狀非常輕微，目前正接受治療中，球團預計他可在近日歸隊。
球團總裁安托列提（Chris Antonetti）表示，「他的症況非常、非常輕微，幾乎看不出來，他正在接受治療，我們預期在接下來幾天就可以看到他歸隊。」畢柏暫時無法參與團隊練球，但仍持續他的備戰課表，安托列提指出，「我們試著遠端協助他。」
畢柏去年在縮水賽季繳出8勝1敗、防禦率1.63、122次三振，各項數據都在美聯投手獨走，橫掃30張第一名選票，毫無懸念拿下美聯塞揚，今年卻在一開訓就遭遇新冠肺炎上身，考驗他今年調整備戰步調是否受到影響。
投手教練威利斯（Carl Willis）認為，畢柏應該不會受到太大影響，「當然會擔心啊！但幸運的是，他的症況看起來不嚴重，我每天都與他聯繫，他還是可以做些訓練，他已經準備好來到這裡。」
威利斯表示，教練團會時時注意他的狀況，確保一切都沒問題後，再協助他的調整趕上進度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言