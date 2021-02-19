MLB／塞揚延遲報到春訓 印地安人證實畢柏確診新冠肺炎

大聯盟春訓開跑，但去年拿下美聯賽揚的印地安人投手畢柏（Shane Bieber）必須延後報到，球團今天證實他確診新冠肺炎，但所幸症狀非常輕微，目前正接受治療中，球團預計他可在近日歸隊。

球團總裁安托列提（Chris Antonetti）表示，「他的症況非常、非常輕微，幾乎看不出來，他正在接受治療，我們預期在接下來幾天就可以看到他歸隊。」畢柏暫時無法參與團隊練球，但仍持續他的備戰課表，安托列提指出，「我們試著遠端協助他。」

畢柏去年在縮水賽季繳出8勝1敗、防禦率1.63、122次三振，各項數據都在美聯投手獨走，橫掃30張第一名選票，毫無懸念拿下美聯塞揚，今年卻在一開訓就遭遇新冠肺炎上身，考驗他今年調整備戰步調是否受到影響。

投手教練威利斯（Carl Willis）認為，畢柏應該不會受到太大影響，「當然會擔心啊！但幸運的是，他的症況看起來不嚴重，我每天都與他聯繫，他還是可以做些訓練，他已經準備好來到這裡。」

威利斯表示，教練團會時時注意他的狀況，確保一切都沒問題後，再協助他的調整趕上進度。