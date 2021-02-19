MLB／「控球就像老將」鄧愷威投球獲巨人總仔高評價

22歲台灣投手鄧愷威參與舊金山巨人隊大聯盟春訓，今天進牛棚練投，表現讓總教練凱普勒（Gabe Kapler）豎起大拇指，評價鄧愷威的控球就像個老將，出手穩定、第二武器球也有不錯火候，直呼「看他投球很有意思」。

鄧愷威在2019年透過交易來到巨人隊，旅美層級最高只到1A，卻出現在巨人的大聯盟春訓非40人邀請名單中，「聖荷西信使報」認為他是名單中的最大驚奇之一。

鄧愷威在今天進牛棚練投，凱普勒看過他的投球後給出高評價，「到目前為止，我已經看過他的7次或8次牛棚，都非常有意思。」

凱普勒指出，「就像一位資深投手，他有能力把球控進好球帶的4個角落，卡特球也有獨特的進壘點，他的出手穩定，第二武器球也不錯，他的狀況越來越好，看他的投球很有意思。」

報導中指出，此次巨人春訓的受邀名單中，還有其他天賦、能力更受矚目的新秀，像是謝爾（Sean Hjelle）、貝克（Tristan Beck），但鄧愷威可能已經憑藉表現，獲得更大的關注度。