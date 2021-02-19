聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／「控球就像老將」鄧愷威投球獲巨人總仔高評價
22歲台灣投手鄧愷威參與舊金山巨人隊大聯盟春訓，今天進牛棚練投，表現讓總教練凱普勒（Gabe Kapler）豎起大拇指，評價鄧愷威的控球就像個老將，出手穩定、第二武器球也有不錯火候，直呼「看他投球很有意思」。
鄧愷威在2019年透過交易來到巨人隊，旅美層級最高只到1A，卻出現在巨人的大聯盟春訓非40人邀請名單中，「聖荷西信使報」認為他是名單中的最大驚奇之一。
鄧愷威在今天進牛棚練投，凱普勒看過他的投球後給出高評價，「到目前為止，我已經看過他的7次或8次牛棚，都非常有意思。」
凱普勒指出，「就像一位資深投手，他有能力把球控進好球帶的4個角落，卡特球也有獨特的進壘點，他的出手穩定，第二武器球也不錯，他的狀況越來越好，看他的投球很有意思。」
報導中指出，此次巨人春訓的受邀名單中，還有其他天賦、能力更受矚目的新秀，像是謝爾（Sean Hjelle）、貝克（Tristan Beck），但鄧愷威可能已經憑藉表現，獲得更大的關注度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言