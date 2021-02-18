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MLB／教士和塔提斯簽14年約總額第3高 道奇連霸受威脅

聯合報 / 記者藍宗標蘇志畬／即時報導
塔提斯獲簽3億4000萬美元肥約。 路透社
塔提斯獲簽3億4000萬美元肥約。 路透社

大聯盟春訓剛起步，教士隊投下震撼彈，提前和22歲超級新星塔提斯簽下14年長約，總值3億4000萬美元（約台幣95億元），成為史上第三大合約，這位新生代好手荷包滿滿，打到2034年為止，平均年薪都超過2428萬美元。

從1999年道奇隊強投布朗開始，大聯盟歷年共有95名球員合約破億，其中7人超過3億美元，天使隊楚奧特4億2650萬美元是史上最高，道奇隊貝茲3億6500萬美元居次，兩人都是12年合約，費城人隊哈波13年3億3000萬美元退到第四。

塔提斯前年3月28日初登大聯盟，生涯前兩年只賺77萬美元，原本要到明年季後才有薪資仲裁權、2024年季後成為自由球員，教士提前重金留人，合約包括拒絕交易條款，簽約金1000萬美元以上，所有金額都不會延遲支付。

塔提斯前年菜鳥球季出賽84場，繳出打擊率3成17、22轟、53分打點的佳績，新人王票選排名第三；去年球季受到新冠肺炎疫情影響，各隊只打60場，他仍有打擊率2成77、17轟、45分打點，國聯MVP票選名列第四。

道奇挑戰世界大賽2連霸，受到教士嚴重威脅，不少專家預測兩強相爭分區冠軍、甚至世界大賽門票，同區另3隊巨人、洛磯、響尾蛇恐怕只有陪打的份。

美國媒體NBC指出，塔提斯不但成績出色，還擁有巨星特質，教士決定重金投資，把他綁到35歲。

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