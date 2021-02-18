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MLB／塔提斯肥約太震撼 NBC：巨人球迷要看他到35歲

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
塔提斯。 路透
塔提斯。 路透

教士隊砸下3億4000萬美元，和22歲游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）簽下14年長約，美國媒體NBC Sports指出，這份新約衝擊巨人隊，該隊球迷要在國聯西區看塔提斯很長一段時間。

塔提斯將邁入生涯第3年，合約總值寫下大聯盟史上第3高紀錄，要到2034年才結束。

NBC Sports指出，塔提斯走完14年長約時，從22歲變成35歲，教士除了這位好手，投打陣容也很堅強，巨人未來還有很多年的戰爭要打。

巨人當然也希望複製像塔提斯一樣的好手，現年19歲的魯西安諾（Marco Luciano）就被喻為超級潛力股，他同樣是多明尼加籍，被關注新秀的媒體Baseball America評為塔提斯之後，國聯西區未來第2號超級游擊手。

教士新球季嚴重威脅道奇，不少專家預測兩強相爭分區冠軍、甚至世界大賽門票，同區的巨人、洛磯、響尾蛇等隊恐怕只有陪打的命運。

巨人 教士 道奇

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