MLB／教士內野兩大咖助陣 英雄洋教練看好金河成

南韓25歲內野手金河成加盟教士隊，韓職英雄隊委內瑞拉籍教練艾斯賓諾沙（Alvaro Espinoza）看好這位年輕好手的未來，預言他在新人球季就會有好表現。

金河成最近在首爾和老東家英雄一起練球，艾斯賓諾沙仔細觀察他的身手，認為守備能力有一定水準，赴美後值得期待。

艾斯賓諾沙過去在大聯盟12季，待過包括洋基隊在內的5支球隊，退休後曾任小聯盟總教練，今年獲聘成為英雄內野守備教練。

金河成在英雄7個球季，大部分擔任游擊手，轉戰教士後，由於塔提斯（Fernando Tatis Jr.）鎮守游擊，馬恰多（Manny Machado）是三壘手，金河成未來任務將以二壘為主。

艾斯賓諾沙推測，金河成是教士先發二壘手，充滿才華的塔提斯、馬恰多都會幫助這位新隊友。

馬恰多本季年薪3200萬美元，全隊最高、大聯盟排名第9；塔提斯今天簽下14年3億4000萬美元肥約，成為大聯盟史上第3高的合約。

道奇隊挑戰世界大賽2連霸，教士被喻為最具威脅性的對手，兩強對決成為新球季一大焦點；教士官網定位金河成的角色，目前仍是第2號二壘手，柯朗沃斯（Jacob Cronenworth）暫是首位，金河成也是三、游替補人選。