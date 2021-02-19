為藍鳥主場解套是特權還是帶頭示範 MLB可優先打疫苗嗎？

大聯盟春訓即將展開，開幕日進入到數計時階段，藍鳥高層則是越來越如坐針氈。由於新冠疫情在北美洲仍舊沒有減緩趨勢，身為大聯盟內唯一「境外」球隊，藍鳥本季是否又無法在自家球場(Rogers Stadium)裡獻藝。

根據媒體報導，如果大聯盟如期開打，藍鳥隊將會使用位於佛州達丁尼春訓基地作為首兩次主場比賽。雖此消息並未受到藍鳥官方證實，但由於加拿大政府至今仍舊以防疫為由封鎖美加兩國邊境。且入境加拿大限制隨著疫情，只有越來越嚴，幾乎毫無討論空間可言。所以說如果疫情沒有趨緩，很有可能再次步上前季使用小聯盟球隊球場後塵。

按照賽程，藍鳥隊2021球季主場首戰是4月8日迎戰天使。與天使三連戰後，又將於12日開始與洋基展開系列戰，然後就全是客場比賽直到5月。可是5月之後，美加兩國邊境仍未開放，又該如何是好？畢竟，2021球季小聯盟比賽很有機會開打，春訓營達丁尼是藍鳥低階1A小聯盟主場。如此一來，大聯盟藍鳥隊就會落入無家可歸窘境。

如果大聯盟球員接疫苗的話，藍鳥可以回到多倫多主場進行比賽嗎？其實還是有不少問題存在。 美聯社

距離上一次藍鳥隊在自家球場出賽已經是2019年9月29日往事，當時藍鳥在主場擊退了來訪光芒隊。加國民眾以許久沒有嚐到棒球滋味。而身為同城NBA球隊—暴龍隊也因為加拿大政府的疫規定，無法使用位於多倫多主場，只好委屈在坦帕灣直到球季結束。

如此看來，疫苗似乎是能夠趨緩疫情並且解決藍鳥燃眉之急唯一途徑。只是，新冠疫苗要什麼時候才能夠到位，而職業運動員是否該有享有被施打疫苗的優先權，成為受人議論的話題。

NBA傳奇球星巴克利(Charles Barkley)認為職業運動員理當享有優先打疫苗權利，因為坐領高薪運動員們繳的稅比其他一般民眾多很多。當然認同此觀點，不僅僅是巴克利一人而已。不過，如果有職業球星帶頭願意接受接種疫苗，肯定是對一般民眾來說有起頭的作用。

藍鳥隊將會使用位於佛州達丁尼春訓基地作為首兩次主場比賽。 美聯社

身為在台灣民眾可能很難想像，在北美洲至今仍有一幫反對疫苗接種族群。在他們眼中政府強制接種疫苗是違反基本人權，有些則是基於宗教因素而反對疫苗。如此一來，就算新冠疫苗早已問世，仍有民眾基於以上理由不願意接種疫苗。然而職業運動早已深入北美文化，由球星開頭來接種疫苗，很有可能弱化這些基本教義派對於疫苗的恐懼。

可是問題在於根據大多數政府規定，接種疫苗優先順序是前線醫療工作者與老年人為優先，而職業運動員不僅年紀輕且身強體壯，照規定肯定是排到最後。

北美四大職業賽事NBA、NHL與NFL官方已經宣告會按照政府所公告順序施打疫苗，不會使用特權插隊。至於即將開打MLB則是沒有對外發表任何評論。

另一方面，如果想要組隊參加東京奧運就另當別論。因為如果東京奧運按照原訂計畫開打，那麼參賽選手們必須動用特權插隊打疫苗，要不然就無法參與這體壇盛事。但是，動用特權接種疫苗對於一般大眾眼光來看，又是如何？在此相信，「特權」是當今社會與輿論無法容忍，可是在所謂「民族大義」與「愛國心」驅使下，讓這些為國爭光的選手們享有優先施打疫苗，能否被一般納稅人所接受？

在全球搶疫苗的情況下，身強體壯且坐擁高薪職業運動員是否該享有優先接種疫苗特權之議題，相信會持續受到討論。 美聯社

在全球搶疫苗的情況下，身強體壯且坐擁高薪職業運動員是否該享有優先接種疫苗特權之議題，相信會持續受到討論。如果就已貧富貴賤來分接種疫苗先後，那麼毫無疑問的是再次點燃社會中的階級對立，這絕對不是各國政府所樂見。職業球星與聯盟在此事件中所承擔的社會責任，將會從所未見。