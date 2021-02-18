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MLB／亞古納合約遠不及塔提斯 美作家：該開除經紀人了

聯合新聞網 / 綜合報導
亞古納、塔提斯兩人都是未來球隊支柱，亞古納在2019賽季還敲出41轟與37次盜壘，2020的縮水賽季還培養出選球能力，上壘率首度突破4成，兩人未來同樣引人遐想，然而薪資差距卻如此巨大，也難怪棒球作家卡拉比斯（Jared Carrabis）會發推表示，「如果我是亞古納，昨天就開除我的經紀人了。」 歐新社
亞古納、塔提斯兩人都是未來球隊支柱，亞古納在2019賽季還敲出41轟與37次盜壘，2020的縮水賽季還培養出選球能力，上壘率首度突破4成，兩人未來同樣引人遐想，然而薪資差距卻如此巨大，也難怪棒球作家卡拉比斯（Jared Carrabis）會發推表示，「如果我是亞古納，昨天就開除我的經紀人了。」 歐新社

教士隊今傳出以14年3億4000萬美元續約年僅22歲的超級新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），消息一出便震驚四座，反觀勇士隊2018年與亞古納（Ronald Acuna Jr.）簽下的延長合約遠遠比不上，有美國棒球作家發推文表示：「如果我是亞古納，昨天就開除我的經紀人了。」

「黑色鱒魚」亞古納因模板與聯盟第一人「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）相似而獲稱，是跑、打、守三拍子的全能型球員，在2018年奪下國聯新人王，隔年就與勇士簽下8年1億美元合約，即便創下隊史第二大紀錄，但相較塔提斯簽下的14年3億4000萬，無論是合約長度或總值都是小巫見大巫。

塔提斯的合約總額在大聯盟史上排名第三，第一名是天使隊楚奧特（Mike Trout）的12年4億2650萬美元，第二是道奇隊貝茲（Mookie Betts）的12年3億6500萬美元，哈波與費城人簽下的13年3億3000萬美元合約被擠到第四，而塔提斯甚至都還沒進入仲裁就獲得堪比自由球員的超級大約。

塔提斯在大聯盟只打了2年，就入選大聯盟第一隊、拿下銀棒獎，去年在縮水球季中繳出2成77打擊率、17轟、45分打點的成績，在國聯MVP票選排第四，2019菜鳥年.317打擊率、22轟、53分打點的成績，也在新人王票選排第三。

亞古納、塔提斯兩人都是未來球隊支柱，亞古納在2019賽季還敲出41轟與37次盜壘，2020的縮水賽季還培養出選球能力，上壘率首度突破4成，兩人未來同樣引人遐想，然而薪資差距卻如此巨大，也難怪棒球作家卡拉比斯（Jared Carrabis）會發推表示，「如果我是亞古納，昨天就開除我的經紀人了。」

亞古納、塔提斯兩人都是未來球隊支柱，亞古納在2019賽季還敲出41轟與37次盜壘，2020的縮水賽季還培養出選球能力，上壘率首度突破4成，兩人未來同樣引人遐想，然而薪資差距卻如此巨大，也難怪棒球作家卡拉比斯（Jared Carrabis）會發推表示，「如果我是亞古納，昨天就開除我的經紀人了。」 歐新社
亞古納、塔提斯兩人都是未來球隊支柱，亞古納在2019賽季還敲出41轟與37次盜壘，2020的縮水賽季還培養出選球能力，上壘率首度突破4成，兩人未來同樣引人遐想，然而薪資差距卻如此巨大，也難怪棒球作家卡拉比斯（Jared Carrabis）會發推表示，「如果我是亞古納，昨天就開除我的經紀人了。」 歐新社

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