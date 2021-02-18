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MLB／布朗22年前合約就破億 亞洲球員田中將大最厲害

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
從1999年到今年，歷年95份總值破億的合約中，亞洲球員占了3人，田中將大1億5500萬美元最高。 歐新社
從1999年到今年，歷年95份總值破億的合約中，亞洲球員占了3人，田中將大1億5500萬美元最高。 歐新社

大聯盟球團愈來愈敢砸錢，重量級球星合約達到1億美元以上不再稀奇，教士隊游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）獲簽3億4000萬美元肥約，也是史上第95份總值破億的合約。

大聯盟歷年首位合約破億的球員是洋基隊退役投手布朗（Kevin Brown），他在1998年季後離開教士、成為自由球員， 道奇隊和這位右投簽下7年1億500萬美元合約，當時成為轟動美國體壇的大新聞。

布朗2004年改披洋基球衣，投了兩個球季後退休，他的破億合約過了22年，仍在史上排名85。

其實就在布朗超級合約出現後兩年，遊騎兵隊2001年和羅德里奎茲（Alex Rodriguez）簽下10年2億5200萬美元合約，成為史上第1份超過2億美元的天價合約，A-Rod的驚人身價更是轟動江湖。

從1999年到今年，歷年95份總值破億的合約中，亞洲球員占了3人，田中將大1億5500萬美元最高，接著是秋信守1億3000萬美元、達比修有1億2600萬美元。

塔提斯獲簽3億4000萬美元肥約，也是史上第95份總值破億的合約。 路透社
塔提斯獲簽3億4000萬美元肥約，也是史上第95份總值破億的合約。 路透社

塔提斯的合約總額雖是史上第3高，只落後天使隊楚奧特（Mike Trout）12年4億2650萬美元、道奇貝茲（Mookie Betts）12年3億6500萬美元；但以平均年薪來看，塔提斯2428萬5714美元排名37，洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）3600萬美元高榜首，楚奧特3554萬1667美元居次。

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