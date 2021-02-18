MLB／雙城官網定位林子偉 3個守位替補順位偏低

雙城隊投捕後天到佛州春訓營報到，全隊24日集合，旅美好手林子偉受邀參加大聯盟春訓，雙城官網預測各守位名單，已把他列入其中，目前身分就是替補二壘、三壘、中外野手，都在第3順位之後，爭取開季名單頗有難度。

林子偉2012年從紅襪新人聯盟起步，大、小聯盟一共待了9個球季，近4年在大聯盟出賽101場，繳出打擊率2成23、全壘打1支、打點12分的成績，以工具人角色為主。

去年季後，林子偉成為自由球員，和雙城簽下小聯盟合約，未來定位仍是替補身分，官網定位他將是第4號二壘手、第3號三壘手、第3號中外野手，這3個守位先發人選分別是波蘭柯（Jorge Polanco）、唐納森（Josh Donaldson）、巴克斯頓（Byron Buxton）。

林子偉未在雙城40人名單中，和其他18名球員受邀參加大聯盟春訓，希望有機會在新環境找到生存之道。

雙城去年奪下美聯中區冠軍，完成分區2連霸，日籍投手前田健太出賽11場投出6勝1敗、防禦率2.70，新球季仍是隊上首席先發投手。