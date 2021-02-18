MLB／測試會飆98英里火球 藍鳥前王牌桑契斯加盟巨人

舊金山巨人隊宣佈以一年400萬美元簽下前藍鳥王牌桑契斯（Aaron Sanchez），合約另附250萬美元的激勵獎金。

桑契斯曾是大聯盟最受矚目的新秀之一，在2010選秀會上被藍鳥在第一輪相中，22歲時就登上大聯盟舞台，不到2年，2016年的他便在美聯塞揚獎票選第7，同年也入選全明星賽，合計繳出15勝2敗，防禦率3.00的頂尖成績。

然而在此之後，傷病開始找上桑契斯，他的表現也隨之下滑，在17-19賽季期間不論在三振率、保送率、防禦率都有顯著衰退，在19年藍鳥將其交易至太空人，在休士頓，他在前兩場先發11局的投球中僅失1分，然而到了9月肩傷又找上他導致賽季報銷，隨後動刀提前結束賽季，去年縮水賽季則整年未出賽。。

桑契斯上月在邁阿密舉辦個人第二次測試會，球速落在95至98英哩，《舊金山紀事報》記者史拉許（Susan Slusser）透露，巨人休賽季就在關注桑契斯，「自從上個禮拜在牛棚投到98英哩，巨人球團就更特別注意他了。」

無法否認的是，桑契斯確實在17-19年賽季繳出低迷成績，巨人則認為他們能找到他的生涯第二春，史拉許建議巨人讓他從先發輪值出發，若表現不佳再轉調牛棚，況且由先發轉任後援投手的成功案例大有人在。