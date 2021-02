MLB／32歲身手不再 印地安人隊史救援王艾倫宣布退休

前印地安人終結者艾倫(Cody Allen)宣布高掛球鞋,32歲的他在大聯盟賽場上征戰8個賽季,在印地安人的7個球季中他完成153次救援成功,穩坐隊史救援王寶座。

From a 23rd round draft pick to the franchise saves 👑.



Congrats on a great career, Cody.



Happy Retirement pic.twitter.com/85SiPff40B