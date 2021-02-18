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MLB／32歲身手不再 印地安人隊史救援王艾倫宣布退休

聯合新聞網 / 綜合報導
前印地安人終結者艾倫（Cody Allen）宣布高掛球鞋，32歲的他在大聯盟賽場上征戰8個賽季，在印地安人的7個球季中他完成153次救援成功，穩坐隊史救援王寶座。 歐新社
前印地安人終結者艾倫（Cody Allen）宣布高掛球鞋，32歲的他在大聯盟賽場上征戰8個賽季，在印地安人的7個球季中他完成153次救援成功，穩坐隊史救援王寶座。 歐新社

前印地安人終結者艾倫（Cody Allen）宣布高掛球鞋，32歲的他在大聯盟賽場上征戰8個賽季，在印地安人的7個球季中他完成153次救援成功，穩坐隊史救援王寶座。

艾倫的生涯從2011年選秀發跡，他直到23輪第698順位才被印地安人選到，大學畢業的他隔年就站上大聯盟，且在14年成為陣中終結者，生涯在克里夫蘭守下153場勝利，2016年印地安人雖在世界大賽鎩羽而歸，但這位守護神在系列賽登板4場、共投6局無失分並送出12次三振，在19年轉戰天使也拿下4次救援成功。

但在此之後艾倫的身手急速下滑，2019球季僅投23局、防禦率6.26、保送率17.2%是生涯新高、直球均速則掉到92英哩，6月就遭到天使釋出，在之後遊走雙城、小熊、遊騎兵等隊都無法站穩腳步，2020賽季後便淡出大聯盟，合計8個賽季他繳出防禦率3.14、ERA+高達135、在463.2局中三振593名打者、救援成功率87%。

雖然艾倫生涯從未入選明星賽，但曾在2013年獲選最佳新人選票，名列第6。

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