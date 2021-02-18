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MLB／教士隊綁定塔提斯 14年3.4億美元史上第三大約
教士隊提前綁定22歲的超級新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.），祭出14年、3億4000萬美元（約台幣95億元）的史上第三大約，成功續約未來招牌球星，這項消息已有大聯盟官網、ESPN等多家美國媒體報導，不過球隊尚未證實。
塔提斯的合約總額在大聯盟史上排名第三，第一名是天使隊楚奧特（Mike Trout）的12年4億2650萬美元，第二是道奇隊貝茲（Mookie Betts）的12年3億6500萬美元，哈波與費城人簽下的13年3億3000萬美元合約被擠到第四。
塔提斯原本要到明年球季後才有薪資仲裁權、2024年季後才成為自由球員，教士隊提前留人，根據大聯盟官網報導，塔提斯的合約包括完整的拒絕交易條款，另含1000萬美元以上的簽約金，而且所有金額都不會延遲支付。
游擊手塔提斯在大聯盟只打了2年，就入選大聯盟第一隊、拿下銀棒獎，去年在縮水球季中繳出2成77打擊率、17轟、45分打點的成績，在國聯MVP票選排第四，2019菜鳥年3成17打擊率、22轟、53分打點的成績，也在新人王票選排第三。
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