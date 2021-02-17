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MLB／南韓兵團亮相 韓媒：3位前韓職MVP起跑

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大聯盟春訓起跑，3名南韓左投柳賢振、金廣鉉、梁玹種(左至右)備戰新球季，南韓媒體形容，這3位前韓職MVP準備開工了。 法新社、遊騎兵官方推特
大聯盟春訓起跑，3名南韓左投柳賢振、金廣鉉、梁玹種(左至右)備戰新球季，南韓媒體形容，這3位前韓職MVP準備開工了。 法新社、遊騎兵官方推特

大聯盟春訓起跑，3名南韓左投柳賢振金廣鉉、梁玹種備戰新球季，南韓媒體形容，這3位前韓職MVP準備開工了。

柳賢振2006年效力韓火鷹隊奪下MVP，金廣鉉2008年SK飛龍、梁玹種2017年起亞虎也獲獎，3人韓職時期合計370勝紀錄。

柳賢振離開待了7年的道奇隊，去年和藍鳥隊簽下4年8000萬美元合約，轉戰美聯第1季投出5勝2敗、防禦率2.69（球季賽60場），今年仍是藍鳥首席先發投手。

金廣鉉和紅雀隊簽下兩年800萬美元合約，去年展開大聯盟生涯，菜鳥球季出賽8場（7場先發）投了39局，戰績3勝、防禦率1.62，紅雀官網目前定位他是新球季第4號先發。

柳賢振、金廣鉉地位穩固，梁玹種為了一圓美夢，上周和遊騎兵隊簽下小聯盟合約，若上大聯盟可領130萬美元，另有55萬美元激勵獎金。

梁玹種未在遊騎兵40人名單，受邀參加大聯盟春訓，力拚開季名單，由於工作簽證還未下來，目前仍在南韓和老東家起亞虎一起練球。

南韓老將秋信守和遊騎兵7年合約到期，目前還在等待工作機會。

金廣鉉 大聯盟 柳賢振

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