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MLB／預測季後賽機率0% 數據網站狠虧金鶯
大聯盟春訓即將展開，知名棒球數據網站「Fangraphs」預測30支球隊挺進季後賽的機率，大聯盟特地製表丟到網路上，沒想到被看衰的球隊紛紛反擊，包括晉級機率被預估為0%的金鶯隊。
「Fangraphs」依據不同分區排列出各隊進軍季後賽的機率，前三名分別是道奇、教士以及洋基隊，機率都超過九成，而道奇與教士隊同屬國聯西區，競爭十分激烈。
.@fangraphs has announced their projected postseason odds. 👀— MLB (@MLB) February 16, 2021
Let us know what you think ⬇️ pic.twitter.com/1itTsNyf3B
過去這類球隊晉級機率計算上，鮮少出現100%、0%的極端值，「Fangraphs」卻將金鶯隊預測為0.0%，其他最差的洛磯隊也有0.1%，海盜、馬林魚、遊騎兵隊則同樣不到1%。
大聯盟將預測機率表格貼到推特上後，引起大幅討論，其中去年美聯冠軍光芒隊、2019年世界大賽冠軍國民隊晉級機率不到25%，光芒隊用圖片反擊，國民隊則說：「Fangraphs，我以為我們是朋友。」小小吐槽一下。
「Fangraphs」也很懂網路趨勢，立刻改圖回應，將29支球隊的晉級機率都改成100%，並說：「好了，收到你們的回應了，我們調整了晉級機率預測，這樣應該大家都開心了。」不過只有金鶯隊不變。
Okay everyone, we’ve heard your feedback on our playoff odds and decided to make some tweaks to the math that should leave everybody happy pic.twitter.com/bBKgKJUd6N— FanGraphs Baseball (@fangraphs) February 16, 2021
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