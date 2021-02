MLB／預測季後賽機率0% 數據網站狠虧金鶯

大聯盟春訓即將展開,知名棒球數據網站「Fangraphs」預測30支球隊挺進季後賽的機率,大聯盟特地製表丟到網路上,沒想到被看衰的球隊紛紛反擊,包括晉級機率被預估為0%的金鶯隊。

「Fangraphs」依據不同分區排列出各隊進軍季後賽的機率,前三名分別是道奇、教士以及洋基隊,機率都超過九成,而道奇與教士隊同屬國聯西區,競爭十分激烈。

. @fangraphs has announced their projected postseason odds. 👀 Let us know what you think ⬇️ pic.twitter.com/1itTsNyf3B

過去這類球隊晉級機率計算上,鮮少出現100%、0%的極端值,「Fangraphs」卻將金鶯隊預測為0.0%,其他最差的洛磯隊也有0.1%,海盜、馬林魚、遊騎兵隊則同樣不到1%。

大聯盟將預測機率表格貼到推特上後,引起大幅討論,其中去年美聯冠軍光芒隊、2019年世界大賽冠軍國民隊晉級機率不到25%,光芒隊用圖片反擊,國民隊則說:「Fangraphs,我以為我們是朋友。」小小吐槽一下。

「Fangraphs」也很懂網路趨勢,立刻改圖回應,將29支球隊的晉級機率都改成100%,並說:「好了,收到你們的回應了,我們調整了晉級機率預測,這樣應該大家都開心了。」不過只有金鶯隊不變。

Okay everyone, we’ve heard your feedback on our playoff odds and decided to make some tweaks to the math that should leave everybody happy pic.twitter.com/bBKgKJUd6N