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MLB／大聯盟春訓穿82號出發 鄧愷威被美媒看好

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
旅美投手鄧愷威今年獲邀參加大聯盟春訓，穿上巨人隊82號球衣準備出發。 聯合報系資料照
旅美投手鄧愷威今年獲邀參加大聯盟春訓，穿上巨人隊82號球衣準備出發。 聯合報系資料照

旅美投手鄧愷威今年獲邀參加大聯盟春訓，穿上巨人隊82號球衣準備出發，也獲得美國媒體關注，「聖荷西信使報」在春訓觀看重點中，也看好他或許有機會在季中升上大聯盟。

22歲的鄧愷威生涯首次獲邀大聯盟春訓，2019年曾在小聯盟1A出賽14場，拿下7勝0敗、防禦率1.58，去年小聯盟賽事因疫情取消，整年未出賽，鄧愷威今年1月中早早返美備戰，經紀公司今天放上他領到的82號球衣照片，為大聯盟春訓起步留念。

巨人隊第五號先發投手尚未定案，「聖荷西信使報」在報導中指出，或許可能從農場中找人選，點名鄧愷威、謝爾（Sean Hjelle）、貝克（Tristan Beck）、福利斯比（Matt Frisbee）等四名新秀值得關注，「或許不會開季就從大聯盟先發，但有可能在季中升上去」。

報導中認為，謝爾是目前最接近大聯盟先發輪值的新秀，不過巨人隊對鄧愷威的期待很高，鄧愷威去年在台灣自主訓練時，也都會定期傳練習影片回報。

鄧愷威去年在大聯盟官網新秀潛力榜排到巨人隊第22名，也是今年繼雙城隊的林子偉、印地安人隊的張育成後，第三位確定參加大聯盟春訓的台灣球員。

大聯盟 鄧愷威 巨人

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