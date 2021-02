MLB／17年前的今天成洋基人 A-Rod推特感謝改變人生

17年前的今天,洋基、遊騎兵達成重量級交易,羅德里奎茲(Alex Rodriguez)從德州前往紐約,開啟完全不同的大聯盟生涯,A-Rod特別在推特發文,形容這個交易案徹底改變他的人生。

遊騎兵2001年和A-Rod簽下10年2億5200萬美元合約,寫下空前紀錄,他當時成為史上身價最高的球員,2004年2月17日改披洋基球衣,直到2016年退休。

A-Rod表示,17年前正式成為洋基的一員,從此完全改變生活,待在這個世界級球團,從大老闆史坦布瑞納(George Steinbrenner)、總教練托瑞(Joe Torre)、吉拉迪(Joe Girardi)和隊友、教練身上學到很多東西。

17 years ago today, I officially became a Yankee. It completely changed my life and was the greatest thing that happened to me professionally. I learned so much in this world-class organization, from the big boss, George Steinbrenner, managers Joe Torre & Joe Girardi, and pic.twitter.com/eQMiz33vgZ