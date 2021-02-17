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MLB／17年前的今天成洋基人 A-Rod推特感謝改變人生

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
17年前的今天成為洋基人，A-Rod特別在推特發文，形容這個交易案徹底改變他的人生。 歐新社
17年前的今天成為洋基人，A-Rod特別在推特發文，形容這個交易案徹底改變他的人生。 歐新社

17年前的今天，洋基、遊騎兵達成重量級交易，羅德里奎茲（Alex Rodriguez）從德州前往紐約，開啟完全不同的大聯盟生涯，A-Rod特別在推特發文，形容這個交易案徹底改變他的人生。

遊騎兵2001年和A-Rod簽下10年2億5200萬美元合約，寫下空前紀錄，他當時成為史上身價最高的球員，2004年2月17日改披洋基球衣，直到2016年退休。

A-Rod表示，17年前正式成為洋基的一員，從此完全改變生活，待在這個世界級球團，從大老闆史坦布瑞納（George Steinbrenner）、總教練托瑞（Joe Torre）、吉拉迪（Joe Girardi）和隊友、教練身上學到很多東西。

A-Rod也感謝洋基球迷的支持，強調會永遠珍惜這些美好的回憶，尤其2009年奪下世界大賽冠軍。

洋基2009年扳倒費城人，獲得最近一座冠軍，A-Rod生涯22年打擊率2成95、全壘打696支、打點2086分，其中在洋基12年打擊率2成83、全壘打351支、打點1096分，獲得兩次美聯MVP，7次入選明星賽。

A-Rod生涯賺進4億4128萬美元，換算台幣超過125億，2008年和洋基重簽10年2億7500萬美元肥約，合約總值至今仍是史上第7高。

洋基 A-Rod

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