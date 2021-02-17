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MLB／道奇、教士大對決 新球季最重量級對決

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
教士與道奇大手筆補強，被喻為就像是當年強盛的洋基vs.紅襪戲碼，成為新球季最重量級對決。 歐新社
教士與道奇大手筆補強，被喻為就像是當年強盛的洋基vs.紅襪戲碼，成為新球季最重量級對決。 歐新社

大聯盟各隊今起陸續展開春訓，備戰4月2日開打的球季賽，道奇教士都擁有百勝實力，兩隊相爭國聯西區區冠軍，甚至世界大賽門票，被喻為新球季最重量級對決。

大聯盟官網邀集5位專家分析道奇、教士戰力，這兩隊之間的對決號稱全聯盟最頂級，如此一來，國聯西區恐怕也是6個分區中，最不平衡的一區，有如過去洋基、紅襪競爭最激烈時，美聯東區另3隊貢獻不少勝場。

道奇從2013年起，連續8年奪下分區冠軍，近4年歷經3次世界大賽，去年終於抱回冠軍，今年仍是最被看好奪冠的球隊。

大聯盟官網記者拉森（Bill Ladson）表示，所有人都在討論國聯東區，但道奇、教士讓國聯西區成為最佳分區，這兩隊實力超過聯盟其他球隊。他大膽預測，今年國聯冠軍將是西區球隊。

官網另一名記者記者費桑（Mark Feinsand）表示，國聯東區4到5隊競爭王座，美聯東區也有3隊，道奇、教士都是頂尖球隊，擁有一堆球星，應有90到100勝，兩隊相爭有如過去基襪戰，將是本世紀最有看頭的同區世仇大戰。

教士去年重返季後賽，中斷連13季被淘汰，分區系列賽遭道奇3戰清盤，費桑認為史奈爾（Blake Snell）、達比修有加盟教士，對提升戰力幫助很大。

道奇 教士 大聯盟

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