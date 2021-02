MLB／紅襪尚未決定守護神人選 澤村拓一有望角逐

紅襪今(17)日於推特正式宣布迎來日籍強投澤村拓一加盟,一如外界預期為2年合約,第三年則附帶球隊與球員雙選擇權,而根據日媒《產經體育》報導,澤村拓一合約總值為240萬美元。而為了給澤村拓一騰出球員空間,紅襪選擇將左投手斯普林斯(Jeffrey Springs)給DFA。

Help us welcome Hirokazu Sawamura to Boston! pic.twitter.com/sWXRJ7Rmv0