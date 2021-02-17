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MLB／紅襪尚未決定守護神人選 澤村拓一有望角逐

聯合新聞網 / 綜合報導
紅襪確定簽下日籍投手澤村拓一，他有望競爭守護神位置。 截圖自紅襪官方推特
紅襪確定簽下日籍投手澤村拓一，他有望競爭守護神位置。 截圖自紅襪官方推特

紅襪今(17)日於推特正式宣布迎來日籍強投澤村拓一加盟，一如外界預期為2年合約，第三年則附帶球隊與球員雙選擇權，而根據日媒《產經體育》報導，澤村拓一合約總值為240萬美元。而為了給澤村拓一騰出球員空間，紅襪選擇將左投手斯普林斯（Jeffrey Springs）給DFA。

近年來日本投手頗受紅襪喜愛，特別是在牛棚投手方面，從「左右護法」岡島秀樹、齋藤隆，到幫助球隊奪下世界大賽冠軍的田澤純一及上原浩治，都曾為紅襪立下汗馬功勞。

根據大聯盟官網報導，澤村拓一將與巴恩斯(Matt Barnes)、歐塔維諾（Adam Ottavino）及赫南德茲（Darwinzon Hernandez）築起後援防線。

澤村拓一有著接近95英里的火球，外加引誘能力極強的指叉球作為武器，澤村拓一生涯在日職9年，出賽352比賽有88場先發，防禦率為2.77，近兩個賽季則是擔任巨人守護神，共拿下73次救援成功。

大聯盟官網表示，目前紅襪仍未決定誰來擔綱守護神位置，本季回鍋總教練的柯拉（Alex Cora）也可能在賽季中嘗試不同的收尾人選，而巴恩斯及歐塔維諾皆有一定救援實績，24歲的赫南德茲擁有剛猛的球質，也被認為是關門有力人選。

日本 體育

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