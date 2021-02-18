從棒球浪人變身億元男 透納生涯發展超勵志

洛杉磯道奇去年的奪冠功臣之一、同時也是他們近年打線基柱透納（Justin Turner），上週末以自由球員身分跟道奇再簽下一張合約，條件為兩年保證薪資3400萬美金，附帶第三年價值達1400萬的球隊選擇權，以及最高可達400萬美元的激勵條款；換言之，如果透納表現得夠好，他最多可在這張合約中創造三年5200萬美金的價值。以一個已經年滿36歲的老三壘手來說，還能簽下如此優渥條件的合約，實屬罕見、不易。

這是自2014年馬丁尼茲（Victor Martinez）跟底特律老虎簽的四年6800萬美金合約後，保證薪資最高的一張36歲以上自由球員野手合約。

透納的大聯盟生涯至今，經由合約所賺到的金錢（不包含在外接廣告以及其他收入），已經逼近6100萬美金。倘若道奇隊兩年後選擇執行透納這張合約的第三年選擇權，那他的大聯盟合約總收入將突破一億美金。（去年因球季縮減，所以透納只拿到原本年薪2000萬美金的百分之37。倘若照原本的2000萬美金年薪計算，簽下新約的透納，已保證能成為生涯收入超過一億美元的「億元男」。）

大聯盟發展百餘年至今，總共有1萬9902名選手曾在最高職業殿堂出賽過，但根據美國職業運動合約網站「Spotrac」的資料，大聯盟史上生涯合約收入破億美金的選手，僅一百多人，比例只佔約百分之0.7左右，比名人堂球員還要稀少。當然，早期棒球員的報酬條件與現代球員不能相提並論，所以在現代收入破億，並不代表就一定比過去的球員更有價值，但這仍足以凸顯出透納的大聯盟生涯成就，十分斐然。

單純就金錢的角度來看，透納已經晉升大聯盟史上的前百分之一；如果你在十年前跟當時26歲的透納說，有一天他能成為極少數收入破億美金的選手之一，他自己肯定也會覺得根本是癡人說夢。畢竟十年前的透納，仍只是個沒有長打火力、防守能力中下的中線野手，流轉於各隊之間，一直沒辦法站穩大聯盟，是一名典型的平庸棒球浪人。

透納在大都會的四個球季，只是球隊的內野工具人，連小砲都算不上。 歐新社資料照片

從2009年登上大聯盟，一直到2013年，透納無論在巴爾的摩金鶯，還是紐約大都會，都無法長期取得先發地位。有足足五年的時間，他都只能擔任被派去守內野各個位置的替補球員、工具人。2011年大都會曾有一段時間給他擔任主力的機會，但.260／.334／.356的平庸打擊三圍，說服不了大都會讓他繼續待在先發的位置。

2013年球季結束後，透納已經年滿29歲，只在大聯盟留下318場出賽、攻擊指數OPS.684、OPS＋92的中下數據。打擊不佳、內野中線防守又不是特別出色，加上年紀逼近30，種種客觀條件都對透納的大聯盟球涯非常不利。那年12月，他沒有被大都會續約，遭到釋出，走到了最低谷，但也是在最低谷的時刻，他做出了扭轉後續生涯的重大改變。

講述近年來大聯盟球員養成新發展的著作《MVP製造機》（The MVP Machine）中，就有點出透納是如何讓自己在近而立之年，還能夠大幅提升打擊技術：「2013跨2014年的冬天，透納只不過是一名打擊成績中下的28歲工具人，流轉於各隊之間，不過也是在那個冬天，透納開始接受當時幾乎沒有人聽過的打擊訓練師拉達（Doug Latta）的協助，改變揮棒軌跡，連同扭轉了他未來在大聯盟的命運。拉達把洛杉磯郊區一處平凡的工業園區建築，打造成替打者創造更多平飛球的工廠，在那裡，拉達幫助透納開發沒人認為透納擁有的長打破壞力。接下來效力道奇的五個賽季，這名過去被紐約大都會和巴爾的摩金鶯捨棄的浪人球員，在一般來說球技跟身手要開始下滑的年紀，搖身一變成為全聯盟前15強的打者。」

2014年二月，道奇隊決定拋給透納一塊浮木，用一張小聯盟合約簽下他，在不抱什麼太大期待的情況下，看他能不能使自己免於遭到殘酷大聯盟舞台淘汰的命運。結果已經透過求助外部訓練師進行技術調整的透納，已非當年的弱棒、短槍，春訓19場出賽繳出.389／.477／.528的超優質打擊三圍，確實抱緊了道奇給他的浮木，爭取到開季從大聯盟出發的機會。

後來的故事相信大家都再清楚不過了，透納憑藉大幅提升的擊球品質終於首度站穩了大聯盟，並長年繳出亮眼的打擊成績，單季OPS＋都保持在120之上，成為一名打擊率能保持在三成左右、單季全壘打產能20支以上的超穩定強打者。此外，逐漸轉型成全職三壘手的他，因為三壘位置對防守範圍的要求沒那麼高，所以也能繳出高於聯盟平均水準的防守數據。

透納(右)把握住成為道奇內野手的機會，首季雖然也是一、二、三、游到處守，全壘打也只有7支，但是.340打擊率和.404上壘率實在是非常亮眼，讓球隊願意繼續給他更多機會。 歐新社資料照片

看著透納成功扭轉大聯盟生涯的壯舉，就在自家球團內發生，道奇也釋出十足誠意，在2016年球季結束、透納取得自由球員資格之際，祭出四年6400萬美金的巨約，回饋這位在洛城找到球涯第二春的32歲三壘手。這幾年下來，透納不僅把道奇視為人生轉捩點的觸發地，更已成為道奇隊陣中不可或缺的打線核心、最受球迷愛戴的人物之一。

更甚者，透納從2014年來到道奇累積到現在，非常穩定的高品質輸出，也已讓他晉升道奇隊史第二強的三壘手。透納以三壘手身份在道奇打出的WAR值高達28.9，在道奇百餘年的三壘手歷史中，僅次於1970年代球星塞伊（Ron Cey）的47.7；而透納身穿道奇藍白制服揮出的116支全壘打，也能在隊史三壘手榜上排在第三，僅遜於塞伊的228支和貝爾崔（Adrian Beltre）的147支。

由此可見，透納真的可說是從大聯盟生涯幾乎就要走到盡頭的平庸選手，於七年的光陰之間，蛻變為傳統名門隊史最強的三壘手之一、大聯盟史上極少數的億元男。而且最不可思議的是，他生涯幾乎所有重大的功勳，都是在30歲之後（大部分球員在這個年紀之後就會開始衰退）才達成或累積出來，實在不凡。

透納的故事非常勵志，讓人了解到「大器晚成」並非不可能，只要有心打拚，上天總是願意給人機會！ 歐新社資料照片

雖然像生涯軌跡像透納的球員，都是鳳毛麟角，不過他們的存在和故事，仍不斷提醒著我們：只要持續懷抱希望、努力堅持，就有可能遇到職涯或人生的重大轉機。