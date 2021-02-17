MLB／早就沒與大都會談交易 小熊布萊恩行情看淡

小熊隊總管霍耶爾（Jed Hoyer）在美國時間星期二受訪，他針對陣中當家三壘手布萊恩（Kris Bryant）與紐約大都會的交易傳聞發表看法，表示自己早就沒在談了。

霍耶爾表示，「我們（小熊隊）的確被放在許多交易傳聞的討論中，但有些根本毫無根據，也有些被誇大的，我們目前尚未進行任何交易談判，甚至已經有一段時間沒有談判了。」

布萊恩在2021賽季的薪資為1950萬美元，而這也是新秀紅利下受球隊控制的最後一年，在賽季結束後他將成為自由球員，近年他成為交易傳聞中的常客，但高昂的薪資與2020的低潮成績也讓許多球隊望之卻步，小熊隊目前最好的期望是他在新賽季找回身手，然後在交易大限前送出換取更好的新秀。

而談到休賽季動作，霍耶爾向媒體表示小熊現在並沒有參與任何交易討論。