MLB／早就沒與大都會談交易 小熊布萊恩行情看淡
小熊隊總管霍耶爾（Jed Hoyer）在美國時間星期二受訪，他針對陣中當家三壘手布萊恩（Kris Bryant）與紐約大都會的交易傳聞發表看法，表示自己早就沒在談了。
霍耶爾表示，「我們（小熊隊）的確被放在許多交易傳聞的討論中，但有些根本毫無根據，也有些被誇大的，我們目前尚未進行任何交易談判，甚至已經有一段時間沒有談判了。」
布萊恩在2021賽季的薪資為1950萬美元，而這也是新秀紅利下受球隊控制的最後一年，在賽季結束後他將成為自由球員，近年他成為交易傳聞中的常客，但高昂的薪資與2020的低潮成績也讓許多球隊望之卻步，小熊隊目前最好的期望是他在新賽季找回身手，然後在交易大限前送出換取更好的新秀。
而談到休賽季動作，霍耶爾向媒體表示小熊現在並沒有參與任何交易討論。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言