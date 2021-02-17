MLB／就靠接捕能力延續生涯 老捕手馬西斯加入費城人

費城費城人宣佈以小聯盟約簽下資深捕手馬西斯（Jeff Mathis），並包含春訓邀請，若成功擠進大聯盟輪值將獲180萬美元。

Jeff Mathis agrees to Phillies minors deal. $1.8M if one majors. — Jon Heyman (@JonHeyman) February 16, 2021

在下個月將滿38歲的馬西斯過去曾待過天使、藍鳥、馬林魚、響尾蛇與遊騎兵等隊，生涯打擊三圍僅.194/.253/.300，顯然費城人看上的並不是他進攻面帶來的貢獻。

馬西斯擅長偷好球（framing）與阻擋投手的暴投，在這兩項技能他都是聯盟頂尖，費城人希望這位以防守見長的經驗老將能替陣中小將帶來幫助，一號捕手固然是剛獲得捕手最大約的瑞爾穆托（J.T. Realmuto），而那普（Andrew Knapp）與馬侃（Rafael Marchan）將任陣中三號或板凳捕手。