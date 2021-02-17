MLB／史旺森打輸薪資仲裁 勇士新賽季省70萬美元

亞特蘭大勇士隊在薪資仲裁庭打敗球員方的史旺森（Dansby Swanson），這也意味著新賽季球團僅需支付600萬，而非史旺森所主張的670萬美元。

27歲的史旺森曾是選秀狀元，經由米勒（Shelby Miller）交易案來到勇士，然而大聯盟起步之初並不順遂，生涯前4季僅在聯盟平均甚至以下徘徊，所幸近年有逐漸兌現天賦的趨勢，去年繳出.274/.345/.464的打擊三圍，附帶10轟35分打點，也因此他希望能在新賽季加薪，然而勇士球團卻並無此意。

勇士球團在日前才打輸了與陣中王牌索洛卡（Mike Soroka）的薪資仲裁，得在新賽季支付他280萬美元，比預期多了70萬，而史旺森也希望2021賽季能加薪70萬美元，然而在今天勇士贏下仲裁後，他2021年的薪資將為原定的600萬美元。