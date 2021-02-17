快訊

羽球／戴資穎稱霸150周球后 「小戴障礙」再堆高

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

MLB／史旺森打輸薪資仲裁 勇士新賽季省70萬美元

聯合新聞網 / 綜合報導
亞特蘭大勇士隊在薪資仲裁庭打敗球員方的史旺森（Dansby Swanson），這也意味著新賽季球團僅需支付600萬、而非史旺森所主張的670萬美元。 歐新社
亞特蘭大勇士隊在薪資仲裁庭打敗球員方的史旺森（Dansby Swanson），這也意味著新賽季球團僅需支付600萬、而非史旺森所主張的670萬美元。 歐新社

亞特蘭大勇士隊在薪資仲裁庭打敗球員方的史旺森（Dansby Swanson），這也意味著新賽季球團僅需支付600萬，而非史旺森所主張的670萬美元。

27歲的史旺森曾是選秀狀元，經由米勒（Shelby Miller）交易案來到勇士，然而大聯盟起步之初並不順遂，生涯前4季僅在聯盟平均甚至以下徘徊，所幸近年有逐漸兌現天賦的趨勢，去年繳出.274/.345/.464的打擊三圍，附帶10轟35分打點，也因此他希望能在新賽季加薪，然而勇士球團卻並無此意。

勇士球團在日前才打輸了與陣中王牌索洛卡（Mike Soroka）的薪資仲裁，得在新賽季支付他280萬美元，比預期多了70萬，而史旺森也希望2021賽季能加薪70萬美元，然而在今天勇士贏下仲裁後，他2021年的薪資將為原定的600萬美元。

相關新聞

MLB／天空才是極限 麥登不為大谷翔平定規則

今天是天使隊的投捕報到日，春訓即將展開，日籍好手大谷翔平何時啟用「二刀流」成為媒體關注焦點，總教練麥登（Joe Madd...

MLB／史旺森打輸薪資仲裁 勇士新賽季省70萬美元

亞特蘭大勇士隊在薪資仲裁庭打敗球員方的史旺森（Dansby Swanson），這也意味著新賽季球團僅需支付600萬，而非史旺森所主張的670萬美元。 27歲的史旺森曾是選秀狀元，經由米勒（She

MLB／「畫家」前田健太出售個人手繪圖案口罩 收入將捐醫護

大聯盟雙城隊日籍投手前田健太，除了投球之外，在日本還有「棒球藝術家」之稱，他的手繪插畫，雖看起來是塗鴉，但己經開始商品化，陸續出版T恤、手機殻等商品，而今天他在推特推銷有他手繪作品的口罩，包括不織布及

MLB／基特宣布開放20%球迷進場 球迷嘲諷：有差嗎？

大聯盟各隊18日起陸續展開春訓，馬林魚隊執行長基特（Derek Jeter）今天宣布，新球季4月2日開打後，每場比賽將開...

MLB／國聯東區新賽季受關注 到底誰能晉級季後賽？

球賽恰如舞台劇，主角領銜登台，配角襯托同台，情節講求撲朔迷離，結局最好令人叫絕。

MLB／溫科斯基電玩打到一半 兩周內竟第2次轉隊

短短兩周變了3支球隊，紅襪隊22歲右投溫科斯基（Josh Winckowski）想都沒想過，職棒生涯竟會碰到這種事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。